快訊

美軍最後48小時：阿富汗第三波恐攻的互相傷害？

直播／郭台銘曝「BNT周周來」 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IKEA霜淇淋「買一送一」冰控要把握！10元超殺價爽嗑任一口味

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
IKEA新莊店、桃園店推出買一送一優惠。圖／IKEA提供
IKEA新莊店、桃園店推出買一送一優惠。圖／IKEA提供

人氣品牌IKEA除了有小資也能入手的家居裝飾，最受台灣民眾歡迎的還有瑞典肉丸及霜淇淋，其中20元就能吃到限定口味冰品堪稱高CP值。然而IKEA這次加碼推出「買一送一」活動，用一支價就能爽嗑兩支，哈密瓜、荔枝玫瑰覆盆子口味統統都適用，名副其實10元銅板價超欠吃。

原本IKEA內湖店限定荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋日前正式進駐全台門市。記者沈昱嘉／攝影
原本IKEA內湖店限定荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋日前正式進駐全台門市。記者沈昱嘉／攝影

IKEA日前於全台門市開賣內湖店限定「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」夢幻雙色口味，曾於5月登場哈密瓜口味也再度回歸，搭上難得的「買一送一」，一人獨享兩杯才20元超過癮，絕對是冰淇淋愛好者的天堂。即日起至IKEA門市購買任一款口味皆享優惠，不過活動尚未訂下截止日，優惠品項以各門市現場為主，期限以官方為準。

新品香烤魚串、麻辣小龍蝦為IKEA 8月上市的新品。圖／IKEA提供
新品香烤魚串、麻辣小龍蝦為IKEA 8月上市的新品。圖／IKEA提供

除了霜淇淋，8月份登場的地中海風味的「香烤魚串」及一吃就上癮「麻辣小龍蝦」亦是一大亮點，近期造訪時不妨列入美食清單一網打盡。

延伸閱讀：

連15天星巴克數位體驗！全品項「第2杯半價、買2送1」優惠滑手機就能享

全新「這一鍋」吃到飽只要388！三代店落腳西門，火鍋&時蔬&甜點無限吃

冰品 冰淇淋

相關新聞

布丁控會愛！Beard Papa「統一布丁泡芙」新口味召喚童年，4款外皮任選

號稱日本NO.1泡芙專賣店的「Beard Papa's」繼與cama聯名打造「香草拿鐵咖啡泡芙」，9月特別牽手國民甜點「統一布丁」推出「布丁泡芙」新品，，限量快閃一個月，泡芙迷要把握。 Bear

巧克力3.8倍！漢堡王「Pocky贅沢巧克力聖代」限時登場

繼在2020年推出Kitkat聯名聖代之後，「漢堡王」今年首度攜手日本巧克力品牌「Pocky」，自8月30日起獨家推出全...

IKEA霜淇淋「買一送一」冰控要把握！10元超殺價爽嗑任一口味

人氣品牌IKEA除了有小資也能入手的家居裝飾，最受台灣民眾歡迎的還有瑞典肉丸及霜淇淋，其中20元就能吃到限定口味冰品堪稱高CP值。然而IKEA這次加碼推出「買一送一」活動，用一支價就能爽嗑兩支，哈密瓜

滴妹手搖「再睡5分鐘」插旗台北東區！超萌「樹懶盪鞦韆」好欠拍，加碼全單9折優惠

台北粉絲興奮了！著名YouTuber滴妹去年開設的手搖飲「再睡5分鐘」進駐台北車站後成為朝聖必喝飲料，人氣有增無減陸續於台中、高雄新開分店，如今最新四號店低調插旗鬧區東區巷弄，截至8/31還有滿額全單

SUGARbISTRO推出白樺木中秋月餅禮盒！傳統結合創新法式月餅「棕櫚糖薩瓦琳蛋糕」吃出層層驚喜

今年中秋SUGARbISTRO食糖製菓特別推出不一樣的創新月餅禮盒，與﻿有山手製造VUVU MADE推出「2021白樺木中秋月餅禮盒」，﻿讓各位品嚐法國與柬埔寨碰撞出的月餅新滋味！

20元「GODIVA巧克力條」全聯也開賣！銅板價吃黑巧克力，獨立包裝超方便

頂級巧克力品牌GODIVA為許多人送禮或犒賞自己的選項，繼最新推出「椰子鳳梨霜淇淋」新口味，品牌宣佈首度進駐全聯福利中心，即日起限量開賣GODIVA醇享系列巧克力，平均每條20元，親民價讓小資也能輕鬆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。