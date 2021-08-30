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IKEA霜淇淋「買一送一」冰控要把握！10元超殺價爽嗑任一口味
人氣品牌IKEA除了有小資也能入手的家居裝飾，最受台灣民眾歡迎的還有瑞典肉丸及霜淇淋，其中20元就能吃到限定口味冰品堪稱高CP值。然而IKEA這次加碼推出「買一送一」活動，用一支價就能爽嗑兩支，哈密瓜、荔枝玫瑰覆盆子口味統統都適用，名副其實10元銅板價超欠吃。
IKEA日前於全台門市開賣內湖店限定「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」夢幻雙色口味，曾於5月登場哈密瓜口味也再度回歸，搭上難得的「買一送一」，一人獨享兩杯才20元超過癮，絕對是冰淇淋愛好者的天堂。即日起至IKEA門市購買任一款口味皆享優惠，不過活動尚未訂下截止日，優惠品項以各門市現場為主，期限以官方為準。
除了霜淇淋，8月份登場的地中海風味的「香烤魚串」及一吃就上癮「麻辣小龍蝦」亦是一大亮點，近期造訪時不妨列入美食清單一網打盡。
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