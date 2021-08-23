IKEA內湖限定「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」全台吃得到！全家最新蜜柑口味夢幻登場

2大號稱「被本業耽誤的霜淇淋店」新口味一次看！早前於IKEA內湖店獨家登場的「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」憑藉夢幻配色及甜蜜雙口味成為許多人打卡嘗鮮首選，近期確定於全台門市同步開賣，讓粉絲用20元就能嘗到雙重享受；而全家便利商店也推出了疫情警戒降級後首波消暑新口味「日日蜜柑」，亮橘視覺絕對是最新高顏值必吃，小資冰控清單再更新。

部落客我的食習日記早前於內湖店嘗鮮，分享冰品吃起來如雪酪口感，整體口味偏甜，綜合起來味道佳。圖／IG@love.eating.food授權

IKEA美食小站每月推出不同口味的霜淇淋，只要銅板20元就能吃得到的特色風味，一直是冰品愛好者的朝聖目標。而4月底開幕的IKEA內湖店除了有鯊鯊包亮點，限定的「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」也是洗版主角之一，如今不必跑到IKEA，全台IKEA都會同步開賣囉！這款口味結合了香甜荔枝及酸甜覆盆子汁，加上本土農場的玫瑰香氣加持，單看此華麗組合與粉白冰體的療癒色系，就已讓人心動，新品預計供應截至9/30。

全家即日起推出「日日蜜柑霜淇淋」新口味。圖／全家便利商店提供

若懶得出遠門，住家或上班地點附近有全家便利商店的人也有專屬選項。繼上一回嚴選日本山形縣打造「西洋梨霜淇淋」，全家這次嚴選源自日本蜜柑最大產地和歌山縣的溫州蜜柑，全新製成開胃解膩的「日日蜜柑霜淇淋」，微微酸甜的滋味加上橘黃色的霜淇淋，吸睛指數爆表，每支39元，日前成功買到全家APP「2支59元」促銷活動的人，9月底前都能兌換。

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