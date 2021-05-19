全家「山形西洋梨霜淇淋」新口味登場！「杯裝加蓋」安心外帶，2支59元在家搶

全家便利商店繼上一檔「東方美人茶霜淇淋」收穫極佳口碑，這回接力推出來自日本山形縣的「西洋梨霜淇淋」，全新口味5/20開賣。而因應疫情，除了首3日「2支59元」在家就能輕鬆搶購，選擇杯裝還特別加了防疫透明蓋，超適合就近兌換外帶回家！

圖／全家便利商店提供

全家「西洋梨霜淇淋」採用日本山形縣號稱「西洋梨女王」的La France品種製成，綠色冰體單看超療癒，味道清爽不膩口，絕對是夢幻消暑逸品。配合防疫升級，建議大家選擇杯裝方式外帶，因為有別與以往，這次特別附上了杯蓋，讓大家可以安心帶著回家再吃。新品5/20起上市，截至5/22於全家APP同步祭出「2支59元」優惠，每日早上10點坐在家裡動動手指即可購買，於期限內到鄰近的門市兌換即可囉！

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