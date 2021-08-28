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20元「GODIVA巧克力條」全聯也開賣！銅板價吃黑巧克力，獨立包裝超方便

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

頂級巧克力品牌GODIVA為許多人送禮或犒賞自己的選項，繼最新推出「椰子鳳梨霜淇淋」新口味，品牌宣佈首度進駐全聯福利中心，即日起限量開賣GODIVA醇享系列巧克力，平均每條20元，親民價讓小資也能輕鬆入手。

圖／GODIVA提供
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GODIVA為比利時皇室御用巧克力品牌，去年於超商推出輕巧型醇享系列，每盒8入的獨立巧克力條便於保存，讓巧克力控不論獨享、拆封分享都十分方便，一盒159元平均20元的銅板價超適合囤貨。

如今兩款人氣口味即日起於全聯部分門市開賣，多層級口感的「杏仁黑巧克力」及高濃度「72%黑巧克力」皆能帶回家，數量以現場為主，看來巧克力控可以就近掃貨囉！

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