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GODIVA「椰子鳳梨霜淇淋」新口味！濃郁椰奶＋酸甜鳳梨超合拍，還推椰子鳳梨奶昔 

聯合新聞網 / 陳信儒
GODIVA「椰子鳳梨系列」限量上市。 圖／GODIVA提供。
GODIVA「椰子鳳梨系列」限量上市。 圖／GODIVA提供。

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA繼七夕情人節推出的「歐式下午茶」系列後，再推話題新品，用濃郁的熱帶水果風味帶領民眾一秒飛到海島國家度假！

GODIVA「椰子鳳梨黑巧克力霜淇淋」售價200元。 圖／GODIVA提供。
GODIVA「椰子鳳梨黑巧克力霜淇淋」售價200元。 圖／GODIVA提供。

提起夏日，想必許多人腦海會先浮現海島豔陽下品嚐熱帶水果的滋味，然而在無法自由出國度假的此刻，GODIVA全新限定新品「椰子鳳梨系列」 讓大家乘著美食環遊世界去。3款新品以濃郁的椰奶香氣，綜合當季鳳梨的酸甜清爽，延續盛夏的熱情活力，打造最具代表性的味道。

繽紛外型的「椰子鳳梨霜淇淋」以椰奶結合巧克力，頂部撒上鳳梨果乾及可可椰子脆片，為滑順的霜淇淋增添豐富口感，最後以焦糖醬作為點綴，使椰子鳳梨霜淇淋化身成為夏季最消暑的精緻甜點。「椰子鳳梨黑巧克力霜淇淋」結合GODIVA經典巧克力與新口味的雙重口味霜淇淋，上方添加兩款不同口感的配料，富有嚼勁的鳳梨果乾及脆口的可可椰子脆片，一口品嚐多重味蕾享受。

GODIVA「椰子鳳梨霜淇淋」售價200元。 圖／GODIVA提供。
GODIVA「椰子鳳梨霜淇淋」售價200元。 圖／GODIVA提供。

除了霜淇淋外，這次加碼再推「椰子鳳梨風味奶昔」，此款全新奶昔外型以代表著盛夏耀眼的黃色，滿載著椰子與鳳梨宜人芳香，入口彷彿置身於熱帶海島，是最適合作為延續盛夏活力的推薦飲品！3款椰子鳳梨系列新品8/27開賣，售價皆為200元。

GODIVA「椰子鳳梨風味奶昔」售價200元。 圖／GODIVA提供。
GODIVA「椰子鳳梨風味奶昔」售價200元。 圖／GODIVA提供。

巧克力 水果 下午茶 情人節 七夕

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