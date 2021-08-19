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新加坡超夯「Flash Coffee」登台8/23開幕！世界拿鐵冠軍一次開2家　酪梨拿鐵、蘋果酥派必點

聯合新聞網 / 陳信儒
新加坡Flash Coffee台灣首家門市插旗北捷行天宮站地下街。 圖／Flash Coffee Taiwan
新加坡Flash Coffee台灣首家門市插旗北捷行天宮站地下街。 圖／Flash Coffee Taiwan

咖啡控又有新據點可以嚐鮮了！來自新加坡的人氣連鎖咖啡店「Flash Coffee」即將登台，看好上班族咖啡市場商機龐大，台灣首家門市插旗捷運行天宮站地下街，除了販售冠軍咖啡外，還有多款風味茶飲提供；同時結合自家開發的App點餐系統，以科技化取代傳統餐點模式，便利、美味一次感動。

Flash Coffee包裝以鮮黃色為基底，配紅色閃電logo，視覺上帶來強烈的衝撞。 圖／Flash Coffee Taiwan
Flash Coffee包裝以鮮黃色為基底，配紅色閃電logo，視覺上帶來強烈的衝撞。 圖／Flash Coffee Taiwan

總部位於新加坡的Flash Coffee（閃電咖啡）成立於2020年，短短一年的時間，就在新加坡、雅加達，曼谷等地大舉展店，目前開展了70多家分店，平均每月新開設6家新分店。鮮黃色店舖搭配紅色閃電logo的形象早已深植人心，如今進軍台灣就連展兩店，更計畫在日本、韓國等國家發展，期望能成為亞洲最大的連鎖咖啡品牌。

Flash Coffee台灣首店插旗台北市上班族一級戰區的捷運行天宮站地下街，預計8月23日起試營運，販售的拿鐵與多款飲品皆由世界拿鐵藝術冠軍Arnon Thitiprasert所設計，另有瓶裝系列、歐蕾系列、萃茶系列、氣泡系列，其中首推招牌酪梨拿鐵、榛果可可拿鐵以及荔枝氣泡咖啡，透過不同風味系列提供平價但高品質的咖啡饗宴；同時還有奶油可頌、巧克力可頌、蘋果酥派等輕食。 

新加坡Flash Coffee鮮黃色店舖令人印象深刻。 圖／Flash Coffee Taiwan
新加坡Flash Coffee鮮黃色店舖令人印象深刻。 圖／Flash Coffee Taiwan

Flash Coffee的特色之一便是即拿即走的商業模式，透過自家開發的App即可線上訂購、支付，再以門市自取或外送服務取餐，大大減少消費者排隊所需耗費的時間，透過科技讓喝咖啡變得更加方便。Flash Coffee二店預計9月開幕，位置座落在永吉路30巷的一級戰區，短短一條街有十多家的手搖飲店，幾乎知名品牌都到齊，未來Flash Coffee進駐勢必將掀起一波飲品大戰。

Flash Coffee 台灣首店

開幕日：8月23日

地址：台北市中山區松江路223號B1

Flash Coffee創始人、營運長兼財務長 Sebastian Hannecker。 圖／Flash Coffee Taiwan
Flash Coffee創始人、營運長兼財務長 Sebastian Hannecker。 圖／Flash Coffee Taiwan

Flash Coffee創始人兼執行長David Brunier。 圖／Flash Coffee Taiwan
Flash Coffee創始人兼執行長David Brunier。 圖／Flash Coffee Taiwan

Flash Coffee多款飲品皆由世界拿鐵藝術冠軍Arnon Thitiprasert所設計。 圖／Flash Coffee Taiwan
Flash Coffee多款飲品皆由世界拿鐵藝術冠軍Arnon Thitiprasert所設計。 圖／Flash Coffee Taiwan

咖啡 拿鐵 新加坡 上班族 行天宮站

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