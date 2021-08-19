新加坡超夯「Flash Coffee」登台8/23開幕！世界拿鐵冠軍一次開2家　酪梨拿鐵、蘋果酥派必點

咖啡控又有新據點可以嚐鮮了！來自新加坡的人氣連鎖咖啡店「Flash Coffee」即將登台，看好上班族咖啡市場商機龐大，台灣首家門市插旗捷運行天宮站地下街，除了販售冠軍咖啡外，還有多款風味茶飲提供；同時結合自家開發的App點餐系統，以科技化取代傳統餐點模式，便利、美味一次感動。

Flash Coffee包裝以鮮黃色為基底，配紅色閃電logo，視覺上帶來強烈的衝撞。 圖／Flash Coffee Taiwan

總部位於新加坡的Flash Coffee（閃電咖啡）成立於2020年，短短一年的時間，就在新加坡、雅加達，曼谷等地大舉展店，目前開展了70多家分店，平均每月新開設6家新分店。鮮黃色店舖搭配紅色閃電logo的形象早已深植人心，如今進軍台灣就連展兩店，更計畫在日本、韓國等國家發展，期望能成為亞洲最大的連鎖咖啡品牌。

Flash Coffee台灣首店插旗台北市上班族一級戰區的捷運行天宮站地下街，預計8月23日起試營運，販售的拿鐵與多款飲品皆由世界拿鐵藝術冠軍Arnon Thitiprasert所設計，另有瓶裝系列、歐蕾系列、萃茶系列、氣泡系列，其中首推招牌酪梨拿鐵、榛果可可拿鐵以及荔枝氣泡咖啡，透過不同風味系列提供平價但高品質的咖啡饗宴；同時還有奶油可頌、巧克力可頌、蘋果酥派等輕食。

新加坡Flash Coffee鮮黃色店舖令人印象深刻。 圖／Flash Coffee Taiwan

Flash Coffee的特色之一便是即拿即走的商業模式，透過自家開發的App即可線上訂購、支付，再以門市自取或外送服務取餐，大大減少消費者排隊所需耗費的時間，透過科技讓喝咖啡變得更加方便。Flash Coffee二店預計9月開幕，位置座落在永吉路30巷的一級戰區，短短一條街有十多家的手搖飲店，幾乎知名品牌都到齊，未來Flash Coffee進駐勢必將掀起一波飲品大戰。

Flash Coffee 台灣首店

開幕日：8月23日

地址：台北市中山區松江路223號B1

Flash Coffee創始人、營運長兼財務長 Sebastian Hannecker。 圖／Flash Coffee Taiwan

Flash Coffee創始人兼執行長David Brunier。 圖／Flash Coffee Taiwan