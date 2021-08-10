初鹿「芝士奶蓋煉乳冰沙」吃得到Q彈珍珠！全家限時特價欠囤貨，2款最強新品一覽

超商冰品控號外！以100%鮮乳聞名的「初鹿牧場」近年積極研發方便食用的冷凍新品、聯名巧克力牛奶，早前也聯手老字號伴手禮品牌「舊振南」推出「鮮奶綠豆沙包」。如今配合即將來臨的七夕，全新打造手搖系冰品「芝士奶蓋煉乳冰沙」，8/11起正式於全家便利商店獨家開賣，加上限時特價絕對別錯過！

圖／編輯葉穎樂攝

芝士奶蓋煉乳冰沙（全家便利商店8/11上市）

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因應七夕情人節，「初鹿牧場」應景推出了甜蜜新品，冰品以煉乳冰沙為基底，末端則有焦糖醬增添風味，而結合初鹿特色的濃郁芝士奶蓋更是一大亮點，白皙上層稍微融化後味道更佳。

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「芝士奶蓋煉乳冰沙」可先於室溫放置15分鐘，建議可先吃一口頂端的鹹奶蓋，享受純正的奶香味，再待回溫後攪拌均勻後食用，每口還能吃得到Q彈的黑糖珍珠，多層次的口感最為驚艷，也可等完全融化後當作消暑飲品。

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「芝士奶蓋煉乳冰沙」單件售價69元，於全家限定販售，而8/11上市首日至8/15為止還能獨享特價「2件99元」，現省39元，先囤貨嘗鮮超值得。

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舊振南「鮮奶綠豆沙包」：即日起全聯、初鹿牧場線上&線下同步上架

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除了冰品，初鹿牧場繼去年首度開賣「鮮奶乳酪捲」，這回與百年老店舊振南歷經10個月研發，製成台味十足的「鮮奶綠豆沙包」。新品強調採用初鹿牧場100%鮮奶麵皮，搭配舊振南招牌「李白口味綠豆椪」綠豆沙，綿密的內餡與鮮奶外皮毫不甜膩。

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這款點心作為早餐、下午茶、宵夜皆能方便享用，冷凍保存不必解凍，微波1分鐘就能開吃，熱騰騰的濃郁美味加上彈牙口感讓人上癮。「鮮奶綠豆沙包」即日起已於全聯實體門市上架，每包8顆售價139元，透過初鹿牧場官網或於台東園區也能買得到。

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