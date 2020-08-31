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懶人早餐救星！初鹿牧場全新「鮮奶乳酪捲」每層都有起司醬 全聯搶先上市優惠價必衝
初鹿牧場夏季新品不停歇！繼7月與蜷尾家快閃合作「海鹽牛乳霜淇淋」及首度開賣七夕粉紅泡泡必吃「紅烏龍蜜桃雪糕」，初鹿全新打造家庭必備新寵「鮮奶乳酪捲」，微波1分鐘就能吃，絕對是媽媽們及上班族的早餐救星。
初鹿牧場本次新推標榜能吃得安心、健康的饅頭類冷凍食品，「鮮奶乳酪捲」採用百分之百的初鹿牧場鮮乳，完完全全取代水揉捏成鮮乳麵糰，層層塗抹乳酪醬，每口都能吃到淡淡起司鹹像與濃郁奶味的結合。主打無添加防腐劑的鮮奶乳酪捲，可以電鍋蒸煮，其中最簡易方法為無須解凍、直接微波加熱，1分鐘即可吃到口感彈牙的乳酪捲，省時又便利。另外若想吃出新風味，也能選擇油炸或氣炸鍋方式，變化成美味下午茶。
初鹿牧場鮮奶乳酪捲即日起已於全台全聯門市開賣，每盒6入、原價159元，目前祭出嘗鮮價119元，鮮奶控、起司控是時候買回家當點心囉！
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