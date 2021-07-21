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CoCo爆夯「酪梨布丁牛奶」回歸！獨家升級百香果口味，2杯就享85折
酪梨控嗨了！連鎖手搖品牌CoCo每年限定登場的「酪梨布丁牛奶」備受喜愛，今年選在7月夏天重磅回歸，用超強組合伴大家消暑，即日起限量上市。活動同步加碼「酪梨百香果昔」口味，不論外送、外帶都有滿額120元「全單85折」，防疫好康別錯過。
CoCo酪梨系列的「酪梨布丁牛奶」擁有一票忠實粉絲，飲料將新鮮酪梨製成新鮮果泥，加上靈魂布丁及濃郁牛奶，豐富風味超甜蜜，還有淺綠、黃色、白色的漸層視覺，開喝還能打卡。另一款「酪梨百香果昔」則將酪梨果泥結合酸甜百香果，碰撞出超出預期的全新好滋味，即日起於全台限定門市販售。
酪梨布丁牛奶售價75元、酪梨百香果昔為70元，8/2前搭配線上都可訂專屬優惠，單筆滿120元還享全單85折，代表兩款新口味一併嘗鮮就有85折，現省22元，外帶外送皆適用。
此外，CoCo「戀夏哈密瓜」、芒果系列仍在熱賣中，7/25前可杯杯折5元，只想喝一杯的人不必湊滿額也能享優惠。
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