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不只芒果手搖！麻古茶坊也賣「愛文芒果禮盒」 夏季最新鮮伴手禮送到家
繼7月新登場「芒果果粒茶」引發新一波嘗鮮潮，麻古茶坊這回改推伴手禮新品，嚴選台南玉井愛文芒果打造「仲夏芒芒禮盒」，讓大家直接大口開吃芒果手搖真材實料的靈魂本體。禮盒即日起線上限量開賣，免運送到家，送禮自用兩相宜。
麻古茶坊全新「麻古嚴選：仲夏芒芒禮盒」，採用產地直送的香甜芒果，每顆重達約420公克，甜度達12度以上，咬下口鮮嫩多汁超療癒。而吸睛的精緻禮盒以文青綠色系為設計包裝，打開附有內襯隔板、食用說明小卡，提供鮮果最佳黃金食用時機，挑戰最新鮮伴手禮，讓收禮的人把握最高級享受。每盒售價998元，即日起於LINE口袋商城限量販售。
而手搖控也可銅板價品嚐「芒果果粒茶」，每杯嚴選產地直送的愛文芒果，喝得到半杯芒果果粒，茶湯則採用精品級翡翠綠茶，清爽組合南部售價55元，北、中部售價65元，外送也適用，芒果控免出門好康必收！
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