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麻古茶坊「芒果果粒茶」新登場！愛文芒果果粒喝到爽 55元銅板價開喝
夏季就是芒果控的天堂！繼「楊枝甘露」與「芝芝芒果果粒」好評回歸，麻古茶坊7月帶著「芒果果粒茶」重磅登場，接力挑戰第二波最具話題的仲夏芒果系列手搖。
麻古茶坊「芒果果粒茶」嚴選產地直送的愛文芒果，以精品級翡翠綠茶為基底，強調冰鎮技術沖煮茶湯，將具有茉莉花薰香的茶飲與芒果果香完美調和，多達半杯的鮮黃芒果果粒喝起來口感豐富，一喝就上癮。「芒果果粒茶」南部售價55元，北、中部售價65元，防疫期間也可善用電子支付方式、線上訂餐服務，滿500享95折、滿千9折等，選擇外送也可免出門在家嘗新品，減低接觸感染風險。
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