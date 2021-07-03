快訊

發國難財？耕莘院長曝防疫物資廠商漲價「不買別人搶著要」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻古茶坊「芒果果粒茶」新登場！愛文芒果果粒喝到爽　55元銅板價開喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

夏季就是芒果控的天堂！繼「楊枝甘露」與「芝芝芒果果粒」好評回歸，麻古茶坊7月帶著「芒果果粒茶」重磅登場，接力挑戰第二波最具話題的仲夏芒果系列手搖。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊「芒果果粒茶」嚴選產地直送的愛文芒果，以精品級翡翠綠茶為基底，強調冰鎮技術沖煮茶湯，將具有茉莉花薰香的茶飲與芒果果香完美調和，多達半杯的鮮黃芒果果粒喝起來口感豐富，一喝就上癮。「芒果果粒茶」南部售價55元，北、中部售價65元，防疫期間也可善用電子支付方式、線上訂餐服務，滿500享95折、滿千9折等，選擇外送也可免出門在家嘗新品，減低接觸感染風險。

延伸閱讀：

10大「咖啡飲料」7月優惠！全家29元仙女紅茶、7-11特大美式44元

珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

水果 芒果冰

相關新聞

麻古茶坊「芒果果粒茶」新登場！愛文芒果果粒喝到爽　55元銅板價開喝

夏季就是芒果控的天堂！繼「楊枝甘露」與「芝芝芒果果粒」好評回歸，麻古茶坊7月帶著「芒果果粒茶」重磅登場，接力挑戰第二波最具話題的仲夏芒果系列手搖。 麻古茶坊「芒果果粒茶」嚴選產地直送的愛文芒果，

珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

職人手搖品牌「珍煮丹」7月帶著3款酸甜果茶「戀夏果漾系列」登場，同步加碼夢幻打卡款「胭花芭檸雪沙」回歸，挑戰大家炎炎夏日消暑逸品。而粉絲要筆記的莫過於品牌最新防疫優惠，即日起至7/9外帶享「全品項買二

芒果甜品懶人包！「芒果披薩」超鮮、日出茶太買3送1，大苑子「2顆芒果」手搖回歸

盛夏是芒果的季節，也是台灣人的夏日回憶，除了剉冰上的滿滿酸甜金黃，今夏各烘焙甜點店也有多款新創意，飲品業也不免俗的以芒果...

康青龍「蠟筆小新」杯超吸睛！蜜桃口味新上市、線上點餐9折，限定店還有冰茶系列買1送1

康青龍與經典卡通人物「蠟筆小新」聯名啦！一口氣共推出7款週邊商品，除了有專屬蠟筆小新手搖杯外，還搭配推出全新視覺飲品「蜜桃由美」，透過線上點餐還能享有滿百直接9折優惠，快來收藏吧！

10大「咖啡飲料」7月優惠！全家29元仙女紅茶、7-11特大美式44元、手搖買1送1

居家防疫的6月過去，嶄新的7月可不能少了咖啡、飲品小確幸，作為生活全新動力。今天特別整理10大好康，包含住家附近超商、外帶外送也適用的連鎖品牌及手搖優惠，免費咖啡、買一送一、滿額打折應有盡有，小資族筆

免費送貝果！不要對我尖叫推「5款手搖＋聯名貝果」　必可蜜芒果奶霜一杯就飽

防疫期間夏季手搖新品不停歇！文青系品牌「不要對我尖叫」此次推出5款新品，並攜手查理布朗烘焙聯名打造5種水嫩貝果，7月更祭出「消費送貝果」好康，等於買飲料就有免費下午茶；而主打獨家豆奶霜的「必可蜜」此次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。