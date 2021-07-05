「冠軍肉桂捲」在家輕鬆做！獨家配方送到府，Funsiamo烘焙組2.0還有貝果、鹽之花奶油捲
烘焙愛好者準備出擊！Funsiamo繼早前推出新手、小孩也能輕鬆玩的「防疫甜點DIY」，這回首度攜手法國麵包大賽冠軍武子靖，攜手打造三款進階版麵包點心，簡易貝果乃至鹽之花奶油捲，甚至是人氣最夯的肉桂捲的獨家配方及特製材料一律送到府，加上老師的秘訣，強調零經驗也能挑戰手感麵包。
「Funsiamoｘ法國世界麵包大賽冠軍—武子靖聯名系列烘焙組」共有三款難易度不同的分級配方，最簡單的「經典美式花生貝果」只需按照比例倒入材料及水攪拌成麵團，放在室溫下發酵、完成幾個步驟，最後水煮1分鐘再放入烤箱烘烤即可完成。
而「日式鹽之花奶油捲」嚴選法國葛宏德非精製、100%手工採收的海鹽，搭配日本麵包專用粉、法國發酵奶油，照著影片教學也能親自搓揉出外脆內軟的日系麵包。
另一「私藏冠軍肉桂捲」主打大家不必排隊購買搶購名店肉桂捲，居家就能自製專屬銷魂下午茶。完成麵團、發酵30分鐘後，將麵團用擀麵棍擀成長方型，將芥花油、肉桂黑糖粉塗在奶油麵團上，捲起來分切、放上烤盤，再待發酵後即可放入烤箱烘焙至上色，出爐冷卻後擠上糖霜即完成。三款組合即日起於Funsiamo Fun心商城及PChome獨家販售，也可同步選購烘焙相關設備、器具及蛋糕、鬆餅粉，更多詳情請參官網。
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