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全家便利商店「霜淇淋1元、咖啡買6送6」！一日快閃時段要筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、全家便利商店臉書
圖／編輯攝影、全家便利商店臉書

全家便利商店除了不定時推出聯名餐點、甜食，霜淇淋和咖啡品項更是深受粉絲喜愛。今天跟大家分享兩大優惠，包含好咖日買六送六及霜淇淋難得一見的1元特價，一日限定活動小資族必收。

圖／全家便利商店提供、全家便利商店臉書
圖／全家便利商店提供、全家便利商店臉書

全家近期憑升級版仙女紅茶成為熱門話題，限時買二送二截至今（4）日，而每月6號好咖日也不忘接力登場。7/6只要使用全家APP「隨買跨店取」，即可購買中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」買六送六，另有罐裝「香濃咖啡拿鐵」、「單品盧安達黑咖啡」，當天早上10點準時開賣，飲品冷熱不限，可寄杯囤貨，跨店半價開喝。

此外，7/13前凡單筆消費滿299元，還會再送Let’s Café兌換券，憑小白單可於原店免費換取一杯「中杯冰單品美式」或「大杯冰經典拿鐵」，優惠無法併用。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

除此之外，冰控也有引頸長盼的好康。全家此次攜手蝦皮購物「77免運節」，正式參戰1元冰品活動，比每回新品開賣首三日限定的「2支59元」更划算。除了麥當勞蛋捲冰淇淋、萊爾富小美冰淇淋統統1元銅板價，1元全家霜淇淋將於7/7當日傍晚6點、晚間8點共兩個時段登場，每人每時段限購一次。目前「山形西洋梨霜淇淋」特色口味仍熱賣中，選擇杯裝還附透明蓋，讓大家防疫期間安心帶回家。不過兌換期限長達180天，待解封後自在嘗鮮其他口味都來得及。

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