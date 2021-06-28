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Kitty迷先吃！Krispy Kreme「三麗鷗甜甜圈」4款萌翻 加碼推12入現省130元優惠
Kitty迷等到了！人氣甜甜圈專賣店Krispy Kreme攜手「三麗鷗」，推出一系列外型可愛又俏皮的甜甜圈，包括Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子等人氣角色統統化身繽紛色彩的甜食，打造視覺味覺都享受的下午茶點心。
Krispy Kreme「Hello Kitty甜甜圈」以經典糖霜甜甜圈淋上牛奶巧克力、灌入滿滿香氣草莓卡士達，再撒上繽紛彩糖，最後搭配代表性紅色蝴蝶結點綴，Kitty迷怎能錯過？「Melody甜甜圈」以帶有果粒感的草莓巧克力，包裹著濃濃蔓越莓卡士達，撒上心型彩糖點綴，每一口都能品嘗到巧克力的香甜與莓果融合的好滋味。「布丁狗甜甜圈」則以經典糖霜甜甜圈淋上檸檬巧克力，搭配帽子造型超可愛的巧克力片，淡淡檸檬香最適合夏日享用。「雙星仙子甜甜圈」以香濃絲滑的牛奶巧克力搭配香甜的荔枝卡士達醬，也是款夏日必嚐點心。
Krispy Kreme同步推出「三麗鷗限定盒販 Sanrio Box」 讓吃貨一次擁有4種口味，再祭出4入250元 （原價260元）、12入650元 （原價780元）的優惠價。不僅如此，凡購買三麗鷗甜甜圈或三麗鷗限定盒販，加購任一飲品折15元，輕鬆享受屬於夏日的美好下午茶時光。
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