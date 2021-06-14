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麥當勞「1元蛋捲冰淇淋、買12送12」在線搶！3大優惠一日快閃
防疫時期各大促銷活動轉為線上，在家網購成了另一種消費習慣。今天跟大家分享麥當勞3大優惠，其中一日限定的經典蛋捲冰淇淋只要1元、買雞翅還能免費吃雞塊，外送獨家買一送一也同步延長至6/29，激省優惠作為抗疫點心超療癒。
麥當勞1元蛋捲冰淇淋（6/18限定、兌換至9/18）
麥當勞聯手蝦皮購物「618超狂年中慶」陸續推出限時特價，繼冰旋風與9元中薯開賣即秒殺，這回再度派出夏天消暑款「蛋捲冰淇淋」1元銅板價，6/18凌晨12點正式上線，限量50萬份，可兌換至9/18，每個檔次限購買一次同一折價品。
麥當勞雞翅買12送12麥克雞塊（6/18限定、兌換至8/31）
麥當勞於電商平台momo釋出超殺優惠組合，12塊雞翅加上12塊麥克雞塊只要240元，早前6/10凌晨12點搶先開賣光速售罄，再於6/18當天中午12點加開一場買12送12，電子票券兌換期限截至8/31，限當場一次兌換完畢。
foodpanda 酥脆雞翅買一送一（截至6/29）
除了網購，宅家的饕客也可透過外送平台foodpanda選購買一送一，6/29前於「優惠推薦」專區選購2份「酥嫩鷄翅」（共4塊），即享買一送一。日前還有網友分享神點法，只要一口氣買五送五，20塊雞翅只要225元，比12塊雞翅加一包中薯要249元的「勁辣香雞翅分享盒」更划算。優惠限麥當勞指定店家使用，實際供應狀況依現場為準，每日數量有限，兌完為止。
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