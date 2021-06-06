5大快餐品牌優惠！麥當勞「買雞翅送雞塊」、肯德基1元蛋撻、拿坡里買1送1

疫情升溫後的解封路遙遙，餐點優惠成了許多人居家防疫小確幸之一。今天簡單整理5大人氣速食品牌好康，從麥當勞、肯德基、漢堡王、拿坡里乃至達美樂的外帶外送皆有，活動日期及兌換期限先列入筆記，隨心情開吃！

麥當勞：限定買12送12（兌換至8/31）、歡樂送買1送1（截至6/8）

圖／momo購物網官網

麥當勞於蝦皮購物販售的9元中薯火速被搶手一空，6/10凌晨00:00也將於momo購物網開賣獨家超值組，買12塊雞翅即贈12塊麥克雞塊，240元吃飽吃滿，口味可選擇勁辣或酥嫩。電子票券截至08/31都能使用，限當場一次兌換完畢。

此外，麥當勞外送買一送一倒數進行中，6/8前於foodpanda「優惠推薦」專區選購2份「酥嫩鷄翅」（共4塊），即享買一送一。而只要透過「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP點購2份同品項「四塊麥克雞塊」、「勁辣香鷄翅」或「Oreo冰炫風」，訂單滿額28元輸入折扣碼「BOGO」，即享「買一送一」三選一。

拿坡里烤雞翅買1送1（截至7/19）

圖／拿坡里官網

拿坡里披薩日前攜手新東陽推出全新「三星蔥香腸披薩」，搭配蔥香魯肉、古早味筍干、香菇等配料可謂台味十足。為歡慶新品上市，7/19前只要於拿坡里外帶「三星蔥香腸披薩」，即可獲得一張新東陽「香腸系列商品滿300折100優惠券」，若到拿坡里消費並出示新東陽發票，則能兌換「香草烤雞翅買一送一」，數量有限贈完為止。

達美樂：披薩免費起司增量（截至6/30）、外帶買大送大（截至6/13）

圖／達美樂披薩官方臉書

除了拿坡里披薩，6/30前凡透過外送平台foodpanda訂購達美樂披薩，不限大小皆可免費增量起司。口袋披薩、花椰餅皮披薩除外，活動限於指定分店訂購指定餐點方可使用，數量有限送完為止。此外，現場或透過官網外帶享買大送大，加送一瓶1.25L可樂。

肯德基：+1元多一件（截至6/14）

圖／編輯攝影

肯德基因應疫情推出新優惠，外送免運門檻由原先520元調降至350元，預訂自取「+1元多一件」也同步延長至6/14，活動期間購買XL套餐即可用「1元」銅板價加購一顆經典原味蛋撻，若買桶餐（5塊雞桶餐除外）則可1元加購價值58元的咔啦脆雞，對忠實饕客而言可謂嘴饞必吃，每套或每桶餐限加購一次。

漢堡王：買一送一優惠券（截至7/31）

圖／漢堡王提供

漢堡王近期再度祭出全台門市超狂優惠券，好康可一路兌換至7月底，長期促銷讓粉絲不怕吃不到。優惠券共有28項選擇，其中最受矚目的莫過於「牛排醬燒牛肉堡買一送一」、「中薯買一送一」，此次更推出「優惠券隱藏口味」，憑券吃得到西部小華堡、花生培根牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡、雙層小華堡四款菜單找不到的漢堡。機場、兒童樂園、台積P1店不參與此活動，而台中、彰化及桃竹部份門市於限水期間暫不供應。

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