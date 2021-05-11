「一蘭泡麵」5／14登台開賣！在家泡熱水爽嗑「一蘭豚骨拉麵」

台灣拉麵控尖叫！來自日本的「一蘭拉麵」憑藉天然豚骨湯頭、客製化的餐單設計虜獲不少忠實饕客，登台後24小時營業的店面也成為許多人晚間用餐首選。如今一蘭台灣再將方便指數大升級，推出泡麵版「一蘭豚骨拉麵」，大家不必踏出家門，在家也能吃到的一蘭拉麵風味！

圖／一蘭台灣提供

「一蘭泡麵」早前於日本上市後成為話題中心，在粉絲敲碗下確定進軍台灣，5/14 早上10點起於一蘭台灣店舖、一蘭台灣購物網同步販售。泡麵版「一蘭 豚骨拉麵」保留一蘭經典，只要倒入熱水就能感受神還原的豚骨拉麵美味，碗身含麵體、兩款湯包及赤紅秘製醬汁，麵條採用非油炸的直條細麵，粉末及液體湯包混合出滑順濃厚的豚骨風味，而靈魂主角「赤紅秘製醬汁」以辣椒為基底，獨特配方讓整碗湯頭還能回甘。

圖／一蘭台灣提供

「一蘭 豚骨拉麵泡麵」每碗198元，商品數量有限，每人限購一箱12入。此外，僅於信義區設有兩家店鋪的一蘭拉麵，早前也宣佈將首度走出台北，引爆熱議，台中店預計8月開幕，中部人屆時也能隨時開吃。

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