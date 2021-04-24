一蘭拉麵走出台北了！最新台中店將登場，加碼母親節限定優惠全台共享

中部拉麵控好消息！來自日本的拉麵名店「一蘭拉麵」2017年進駐台灣後，僅在台北信義區開設兩家分店，截至上週都有粉絲在官方社群留言，敲碗盼至其他地區展店，展現品牌高人氣。而日前一蘭台灣終於聽見民眾心聲，驚喜宣佈即將進軍台中，新店計劃今年夏末秋初開幕，屆時中部饕客們免跑台北，24小時都能爽嗑最夯豚骨拉麵。

圖／一蘭台灣臉書專頁

「一蘭拉麵」憑藉招牌豚骨湯頭，搭配口味、麵條、佐料全客製化的餐單設計，正中許多粉絲喜好。此次首度跨出台北，選擇於台中開設台灣三號店，預計最快今年暑假登場，同樣採全天候營業，雖詳細地點與確切日期尚未公佈，但消息傳出已讓中部拉麵控興奮不已。

在等待的同時，官方昨（23日）也新推專屬母親節優惠，4/26起至5/9為止，凡於一蘭拉麵購物網消費滿額1500元，即可獲得一張電子刮刮樂，3000元則可獲得兩張，以此類推。11款品項包含到店兌換的追加叉燒3片、半熟鹽味蛋、指定飲品，另有一蘭拉麵捲麵、博多細麵直條麵5入，每筆訂單還會隨貨附贈母親節特製明信片，讓大家藉此機會對母親表達感恩的心。

圖／一蘭台灣臉書專頁

而台北人也能就近體驗早前日本網友瘋傳的隱藏版吃法，天然豚骨拉麵加入白飯即可變成「豚骨雜炊」，豐富口感超邪惡。此外，台灣店長也加碼推薦﻿一蘭半熟鹽味蛋兩款吃法，正宗派可在開動前，先利用半熟鹽味蛋喚醒味覺，再喝一口湯，﻿感受豚骨湯的濃郁風味；加入拉麵派則可將半熟鹽味蛋放入拉麵中，﻿吃一口麵再配一口半熟蛋，不僅碰撞出最佳解膩效果，蛋與豚骨湯的組合更是味道升級。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／一蘭台灣臉書專頁

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