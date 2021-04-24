快訊

無照教練重摔7歲童27次害腦死 台中柔道委員會竟說是慣例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一蘭拉麵走出台北了！最新台中店將登場，加碼母親節限定優惠全台共享

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／一蘭台灣臉書專頁
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／一蘭台灣臉書專頁

中部拉麵控好消息！來自日本的拉麵名店「一蘭拉麵」2017年進駐台灣後，僅在台北信義區開設兩家分店，截至上週都有粉絲在官方社群留言，敲碗盼至其他地區展店，展現品牌高人氣。而日前一蘭台灣終於聽見民眾心聲，驚喜宣佈即將進軍台中，新店計劃今年夏末秋初開幕，屆時中部饕客們免跑台北，24小時都能爽嗑最夯豚骨拉麵。

圖／一蘭台灣臉書專頁
圖／一蘭台灣臉書專頁

「一蘭拉麵」憑藉招牌豚骨湯頭，搭配口味、麵條、佐料全客製化的餐單設計，正中許多粉絲喜好。此次首度跨出台北，選擇於台中開設台灣三號店，預計最快今年暑假登場，同樣採全天候營業，雖詳細地點與確切日期尚未公佈，但消息傳出已讓中部拉麵控興奮不已。

在等待的同時，官方昨（23日）也新推專屬母親節優惠，4/26起至5/9為止，凡於一蘭拉麵購物網消費滿額1500元，即可獲得一張電子刮刮樂，3000元則可獲得兩張，以此類推。11款品項包含到店兌換的追加叉燒3片、半熟鹽味蛋、指定飲品，另有一蘭拉麵捲麵、博多細麵直條麵5入，每筆訂單還會隨貨附贈母親節特製明信片，讓大家藉此機會對母親表達感恩的心。

圖／一蘭台灣臉書專頁
圖／一蘭台灣臉書專頁

而台北人也能就近體驗早前日本網友瘋傳的隱藏版吃法，天然豚骨拉麵加入白飯即可變成「豚骨雜炊」，豐富口感超邪惡。此外，台灣店長也加碼推薦﻿一蘭半熟鹽味蛋兩款吃法，正宗派可在開動前，先利用半熟鹽味蛋喚醒味覺，再喝一口湯，﻿感受豚骨湯的濃郁風味；加入拉麵派則可將半熟鹽味蛋放入拉麵中，﻿吃一口麵再配一口半熟蛋，不僅碰撞出最佳解膩效果，蛋與豚骨湯的組合更是味道升級。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／一蘭台灣臉書專頁
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／一蘭台灣臉書專頁

延伸閱讀：

飯店Buffet吃到飽「買2送2、媽媽免費」！母親節5大餐廳優惠手刀衝

兩廳院變身國民小吃！迷你Q版「仙人走獸雞蛋糕」獨家快閃，6款造型可愛炸裂

拉麵 台中美食 大台北美食 日式料理 日本旅遊

相關新聞

超萌造型雞蛋糕、東京焦糖奶油餅乾都好想吃！統一時代百貨母親節推出3大人氣排隊名店快閃櫃

統一時代百貨在母親節推出3家排隊名店快閃櫃，台中知名甜點店「時境SHINJING」、日本超人氣伴手禮「PRESS BUTTER SAND」東京焦糖奶油餅乾，還有多款可愛造型雞蛋糕聞名的「紅玉滿赤心雞蛋糕」，送禮自用兩相宜！

飯店Buffet爽嗑「SAKImoto嵜本生吐司」！煙波早堂還有爆漿港式西多士

在飯店就能坐享人氣排隊美食！煙波國際觀光集團早餐企劃「煙波早堂」去年底首度登場，繼必比登推薦餐廳的聯名刈包、雙月食品社「雙月蛤蜊雞湯」，即日起新推爆夯生吐司、港式招牌茶點，讓大家在飯店早餐Buffet

一蘭拉麵走出台北了！最新台中店將登場，加碼母親節限定優惠全台共享

中部拉麵控好消息！來自日本的拉麵名店「一蘭拉麵」2017年進駐台灣後，僅在台北信義區開設兩家分店，截至上週都有粉絲在官方社群留言，敲碗盼至其他地區展店，展現品牌高人氣。而日前一蘭台灣終於聽見民眾心聲，

4/25週日好友日 85度C大冰拿鐵、鮮奶茶限時第2杯20元

熱熱的天，就是想要喝冰的啦！85℃門市再推週日好友日，4/25(日)從上午十點開始到晚上八點限時優惠，大杯冰拿鐵咖啡和大...

開放「線上訂位」！ 台中最難訂的「屋馬燒肉」 終於不用猛打電話了

在許多饕客心中公認高CP值、也被譽為台中燒肉屆霸主的「屋馬燒肉」，據官方粉絲團最新消息釋出，即日起「屋馬®線上訂位，正式上線開啟」，對燒肉控們來說是一大好消息，想吃就把手機拿起、手刀訂起來！ 「

連續21天對對碰！ 身份證有「6、6、9」吃「bb.q炸雞」現省330

快拿出身份證！全家國際餐飲旗下的連鎖韓國炸雞「bb.q CHICKEN」，自4月26日起推出連續21天的「身份證對對碰」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。