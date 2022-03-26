身分證對中2、4　星巴克「全品項買一送一」喝2天！5大新優惠好康，北極熊萌杯也上市

連鎖咖啡品牌星巴克台灣今年迎來24歲生日，趁著週年慶祭出一系列促銷活動，除了有剛落幕的數位體驗優惠，此次星巴克也加入了身分證對對碰陣容，對中「2、4」限時兩天開喝全品項買一送一。今天為大家盤點品牌最新好康及活動，不論是兩杯都5折、第二杯半價、燕麥奶免費升級乃至超萌北極熊杯、毛孩餐碗一次看準沒錯。

星巴克3月新品為洗版社群新亮點。圖／星巴克提供

對中身分證字號 全品項買一送一：3/29、3/30

為歡慶24週年，只要身分證符合2及4兩個數字，3/29至3/30期間到店天天享好友分享優惠，爽喝最新好評新口味「粉紅夢幻星冰樂」、「冰粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」，半價就能跟上打卡潮。活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

活動不適用於車道服務、機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市）、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

全品項第二杯半價：4/2至4/5

而4月連假星巴克也用第二杯5折接力，4/2至4/5期間凡到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享「第二杯半價」優惠，讓大家春遊也能無痛入手星巴克。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。而車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務皆不適用。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／星巴克提供

全球善心月限定杯款：4/6上市

由左至右為極圈探險造型隨行卡、極圈物語馬克杯、極圈幻想馬克杯。圖／星巴克提供

而為了迎接星巴克GMoG(Global Month of Good)全球善心月，除了今年起實施的7折珍食計畫，品牌4/6起將推出可愛指數爆表的北極熊特色造型馬克杯，其中以「極圈幻想馬克杯」立體的白色北極熊搭配棱形杯身最為吸睛，而各位貓奴、寵物主人也有毛孩日和馬克杯、鈴鐺貓餐食碗、項圈狗餐食碗可以選擇，簡約黑白手繪設計仍萌度不減。

此次以項圈狗、鈴鐺貓為設計打造餐食碗。圖／星巴克提供

值得一提的是，4/9至4/30官方也特別集結5家「綠意環保」與「舊建物活化」的特色門市，共舉辦5場咖啡講座，以綠意永續為主題，期盼讓粉絲品咖啡之餘也能了解星巴克永續城市與社區。

世界地球日燕麥奶免費升級：4/22至4/24

燕麥奶免費升級限時3天。圖／編輯攝影

不只杯款，星巴克為響應世界地球日也將推出限時促銷，4/22至4/24當天到店點購任一含奶飲料，皆可不加價升級為燕麥奶，品嚐另類風味。

2大滿額贈活動

而配合週年慶及世界地球日GMoG，星巴克還有滿額贈活動。3/29起，凡到店單筆結帳滿350元，即可獲得乙組書寫祝福筆記組，活動可累贈，惟數量有限，贈完為止。4/22至4/30則能以原價點購任一飲料累積1點，成功集滿電子章4點，即可免費獲贈一個Reusable Cup，開放兌換至5/7，送完為限。

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