北市再開2家！「Komeda客美多咖啡」市府店試營運、華山店30日見客

台北人又有聊天唸書、休憩新據點！來自日本名古屋的「客美多咖啡KOMEDA′S Coffee」繼3月連開2家台中門市後，緊接著又在台北市的信義商圈與華山商圈佈點了，市府店目前試營運中，接著華山杭南店本月30日試營運。

圖／客美多咖啡提供

圖／客美多咖啡提供

3月起，在白天如華爾街般充斥高端金融商務人士信義區的「市府店」以及充滿文藝氣息與搖曳植栽的空間的華山商圈的「華山杭南店」展店，兩處都充滿活力卻截然不同的生活圈為大家帶來日本名古屋咖啡館獨有的早餐咖啡文化與全時段舒適空間。

最受台灣消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天早上11點之前，只要點用飲料，就會加贈吐司，包括有水煮蛋配烤吐司、雞蛋沙拉配烤吐司、紅豆泥配烤吐司等3種選擇，咖啡售價約110～170元不等。至於人氣必點的打卡首選，有招牌甜點「冰與火」，及被網友們稱為視覺落差巨大的「味噌豬排方堡」，與店內以復古靴子造型杯盛裝的「漂浮哈密瓜蘇打」等。

圖／客美多咖啡提供

圖／客美多咖啡提供

店內維持木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發呈現日式復古氛圍，座椅採寬敞包廂式空間，除了提供顧客舒適休憩環境與保有適當隱私空間外，每桌提供wifi上網及電源插座的服務也極度受到網美們與上班族的熱烈好評。更挑選來自世界4個不同產地、風味香氣別具特色的咖啡豆，經過獨家沖煮方式調製出口感溫潤且帶有核果香氣的咖啡，並採用從日本到台灣「有田燒」餐具，其獨特溫潤的觸感與極佳的保溫效果，更加能呈現出香醇風味。

圖／客美多咖啡提供

圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡 Komeda's Coffee - 市府店

電話: (02)2528-0881地址: 台北市信義區忠孝東路五段137號 (捷運市政府站4號出口，步行2分鐘抵達)試營運期間: 2022年3月15日起試營運營業時間:週一至週日7:30 ~ 21:00 (試營運期間7:30~17:00)

客美多咖啡 Komeda's Coffee - 華山杭南店

延伸閱讀：

．0~12歲「免費吃一蘭拉麵」！一蘭「隱藏版服務」升級了

．12歲以下1元暢玩！ 兒童節連假遊「義大遊樂園」超值回饋、3月底前高雄市孩童只要10元