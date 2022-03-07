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「Komeda客美多咖啡」台中一次新開兩間！點飲料送名古屋早餐，有停車場、捷運能到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

台中鄉親狂歡！來自日本名古屋的「Komeda’s Coffee 客美多咖啡」近年登台後展店迅速，2021年首度進駐台中公益路，瞬間成為全台門市銷量前三名，在粉絲敲碗下今年3月確定一次連開2家新門市。其中即日試營運位在西屯區的「黎明店」特別規劃了專屬停車場，另一家北屯區「崇德店」則搭捷運即可抵達，交通便利，也代表更多民眾能輕鬆跟上免費早餐時段。

圖／客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee提供
圖／客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee提供

「客美多咖啡」每日早上11:00前延續名古屋文化的「點飲料送早餐」為指標性服務，隨著台中公益店成為人氣必訪，品牌3月加開台中二號店及三號店，今（3/7）全新試營運的黎明店除了可列入國家歌劇院、逢甲商圈等旅遊景點的行程休憩地，實際也特別設置停車場空地，消費滿額即可免費停車超方便。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

而另一家崇德店預計3月中下旬試營運，地點鄰近捷運崇德文心站，也與大坑風景區、生態公園及民俗文化館等據點相近，半日遊後到客美多咖啡充電、喝飲料超合適。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

客美多早上11:00前限定的免費早餐為烤厚片吐司，附紅豆泥、水煮蛋、雞蛋沙拉三種口味選擇，而巨無霸「味噌豬排方堡」、日系「冰與火」甜點亦是招牌必點。至於限量造型杯也是打卡首選，不論是靴子造型杯、點購「奶昔」會登場的牛奶瓶、「果汁牛奶」使用的壺型杯等都為日本進口的周邊，台中粉絲若想收藏，免跑遠也可就近額外購買帶回家囉！

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡 Komeda’s Coffee台中黎明店

地址：台中市西屯區黎明路三段257號(黎明路與逢明街口)
營業時間：每日7:30－21:00
試營運期間：即日起7:30至17:00
附設收費停車場：憑黎明店當天消費500可免費停車1小時、上限2小時

客美多咖啡 Komeda’s Coffee台中崇德店

地址：台中市北屯區崇德路二段168號
試營運期間：預計2022年3月中下旬試營運

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