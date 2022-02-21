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星巴克「全品項買一送一券」連7天送一波！吃高口碑草莓大福、抹茶生乳包再贈免費糕點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

咖啡控、甜點控228連假好康不間斷！統一集團以「分享愛」為主題，2/22起特別集結旗下15大品牌通路推出「愛的分享週」優惠好康，除了稍早分享的7-11指定買一送一優惠，人氣連鎖品牌星巴克也同步推出促銷，截至2/28只要至門市消費滿額222元，即可獲得一張好友分享券小白單，下回盡享一杯價喝兩杯。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

2/22起至2/28，至全台星巴克門市消費滿222元，即可獲得一張買一送一小白單，代表大家在期限內可嘗鮮新品「可可綿雲瑪奇朵」、重磅回歸的「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」。兌換期間為D+2、可累贈，限買一送一乙次、飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式 咖啡及含酒精飲料，優惠無法併用。提醒大家「愛的分享週」贈品兌換券不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務，機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，甜點控也有專屬好康。即日起至3/6，只要累積點購限定款食品點心凡集滿6個章，截至3/13即可到星巴克免費兌換「85元以下糕點」任選乙個。參與集章活動品項的有口碑極佳的「抹茶生乳包」與「粉櫻草莓大福」，也有新品「雙地瓜起司米吐司」、「鹽燒豬肉堡」、「蔬食肉條生義大利麵」、「芋見雞肉鬆戚風三明治與「蜂蜜蛋糕生乳捲」。此活動適用糕點套餐，不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務；機場管制區內門市、台積電系列門市不提供兌換。

圖／活動頁面截圖
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