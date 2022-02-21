228連假「4大超商優惠」咖啡買1送1搶先看！加碼7-11滿額85折抽鑽戒、全家1元喝

經歷寒流後即將迎來228連假，今天搶先與各位小資族分享4大超商限定優惠，包含7-11快閃7天的「愛的分享週」爽喝咖啡買一送一、全家便利商店私品茶1元喝、萊爾富5折、OKmart買一送一，不出門旅遊也能在家附近把握優惠省荷包。

7-11

CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵。圖／7-ELEVEN提供

統一集團旗下一共15大品牌同步推出「愛的分享週」，其中7-11門市2/22起至2/28推出4大飲品買一送一，品項有大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡、脆酷摩卡咖啡及熱四季春青茶。截至2/22到7-11也能持續享CITY系列全品項第二杯半價優惠，指定同品項還能線上寄杯。

7-11最新活動滿額不只能打85折，還能抽鑽戒。圖／7-11官方臉書

而OPEN POINT會員活動期間使用3大支付工具消費，購買全店指定商品滿222元，即享85折好康。而至集團任一通路結帳滿額222元也可天天再抽最大獎周大福鑽戒，7枚總價值超過100萬元。

全家便利商店

全家私品茶櫻花杯隨杯附贈「好茶杯杯抽」杯貼，最高可抽中單杯1元優惠。圖／全家便利商店提供

即日起至3/8凡至全家購買「私品茶」可隨杯附贈「好茶杯杯抽」杯貼，最高可獲得「仙女波波鴛鴦」單杯1元銅板價，另有仙女波波醇奶茶第二杯0元、指定私品茶現省10元好康，季節限定櫻花杯也是一大亮點。另外，2/18至2/20期間若有購買大杯經典拿鐵，所獲得的「經典拿鐵大杯」小白單也於即日起至2/25開放原店兌換；私品茶全品項第二件7折活動截至2/22。

萊爾富

萊爾富咖啡優惠截至3月。圖／萊爾富提供

萊爾富大杯拿鐵買一送一優惠即日起至3/14都適用，全台門市皆參與活動，惟限同品項及冰熱；截至3/8則有咖啡全品項第二件7折。

OKmart

OKmart最新宣佈，即日起至3/9只要使用蝦皮寄取件，憑蝦皮購物代收小白單，就享OK CAFE大杯美式、拿鐵同品項買一送一。

OKmart為蝦皮取貨的人氣選項。圖／OKmart官方臉書

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