星巴克全新「繽紛派對奶霜星冰樂」12/8上市！夢幻級「草莓戚風蛋糕」秒飛日本過聖誕

配合耶誕節，星巴克宣佈將於12/8推出最新口味星冰樂，此次選用歐美經典節慶糕點彩虹餅乾，混搭義式濃縮咖啡與牛奶打造甜點系飲品「繽紛派對那堤」及「繽紛派對奶霜星冰樂」，加碼以日本耶誕最夯必吃品項為靈感打造「4吋草莓戚風蛋糕」，雪白鮮奶油加草莓超應景，透過飲料、甜點也能讓大家2021年在台灣度過充滿節慶氛圍的聖誕節。

圖／星巴克提供

星巴克「繽紛派對奶霜那堤」以彩虹餅乾作為風味概念，融入經典義式濃縮咖啡與牛奶，最後再於純白鮮奶油上方，撒滿七彩繽紛的碎片餅乾，多彩視覺十分療癒。而雪白的星冰樂加上頂端彩虹餅乾點綴，有望成為冬季新興打卡口味，鐵粉可著手準備嘗鮮，外送平台同步上市，但不提供鮮奶油。

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此外，星巴克也同步推出「4吋草莓戚風蛋糕」，靈感發想自日本聖誕節必吃款耶誕蛋糕，戚風蛋糕內外都有飽滿鮮奶油及草莓，營造出耶誕紅白配色，綿密又甜蜜的口感令人瞬間心情融化。偽出國風甜點採預購，3天後取貨，限量供應。

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另外，星巴克繼與LINE FRIENDS聯手推出12款超萌周邊商品，隨著新飲品也新推質感系不鏽鋼把手杯、冷水杯，加碼度假風的「台東多采馬克杯」，將鹿野熱氣球體驗、三仙台及八拱跨海步橋、多良車站等統統繪上星巴克杯子，另有滑蓋式松木收納盒包裝的「金幣巧克力盒」及裝有「迷你奶油雪茄捲」小鐵桶，系列杯款及精美食品都讓大家聖誕交換禮物免煩惱。

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