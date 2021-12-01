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「星巴克ｘLINE FRIENDS」熊大馬可杯、兔兔不鏽鋼杯超萌！12款聯名好欠收
LINE FRIENDS粉絲尖叫！星巴克每回推出的杯款、周邊都因高美度及質量吸引鐵粉收藏，如今品牌年末壓軸攜手超萌LINE FRIENDS角色祭出多項商品，其中造型馬克杯還附戴著聖誕帽的熊大立體杯蓋，全系列12/8線上線下同步開賣。
星巴克冬季與LINE FRIENDS合作，結合耶誕季採經典紅、綠配色設計各款品項，其中LINE FRIENDS熊大馬克杯組杯身為棕色滿版的熊大，應景的聖誕紅杯蓋還有帶著耶誕帽的迷你熊大，可愛指數再升級；而杯款另有三種不鏽鋼杯，純白的兔兔不鏽鋼杯有超萌熊大和兔兔點綴，LINE FRIENDS熊大款不鏽鋼杯則是拉長版的熊大，聖誕綠配雪花的LINE FRIENDS角色們亦十分質感。
周邊另有LINE FRIENDS紅圍裙熊大玩偶、鑰匙零錢包、筆記本、提袋、抽繩收納袋、筆、隨行卡，而鮮艷吸睛的隨身毯則有熊大、兔兔、莎莉陪伴大家度過冷天，古錐模樣讓大家心情瞬間融化。
全品項12/8正式上架，價格介於150元至1000元不等，上市當日指定LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個，12/9起則不受此限，而車道型門市的車道服務不接受排隊購買。
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