快訊

16：57地牛翻身！ 台東最大震度3級、花蓮1級

桃園男疑妻外遇痛下殺手 對折屍體塞進桶伴屍16小時才自首

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「星巴克ｘLINE FRIENDS」熊大馬可杯、兔兔不鏽鋼杯超萌！12款聯名好欠收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

LINE FRIENDS粉絲尖叫！星巴克每回推出的杯款、周邊都因高美度及質量吸引鐵粉收藏，如今品牌年末壓軸攜手超萌LINE FRIENDS角色祭出多項商品，其中造型馬克杯還附戴著聖誕帽的熊大立體杯蓋，全系列12/8線上線下同步開賣。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克冬季與LINE FRIENDS合作，結合耶誕季採經典紅、綠配色設計各款品項，其中LINE FRIENDS熊大馬克杯組杯身為棕色滿版的熊大，應景的聖誕紅杯蓋還有帶著耶誕帽的迷你熊大，可愛指數再升級；而杯款另有三種不鏽鋼杯，純白的兔兔不鏽鋼杯有超萌熊大和兔兔點綴，LINE FRIENDS熊大款不鏽鋼杯則是拉長版的熊大，聖誕綠配雪花的LINE FRIENDS角色們亦十分質感。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

周邊另有LINE FRIENDS紅圍裙熊大玩偶、鑰匙零錢包、筆記本、提袋、抽繩收納袋、筆、隨行卡，而鮮艷吸睛的隨身毯則有熊大、兔兔、莎莉陪伴大家度過冷天，古錐模樣讓大家心情瞬間融化。

全品項12/8正式上架，價格介於150元至1000元不等，上市當日指定LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個，12/9起則不受此限，而車道型門市的車道服務不接受排隊購買。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

延伸閱讀：

免人擠人拍雪景！台中新社景觀餐廳也有「雪地山林」　美拍白雪木再吃美食

「史努比聖誕樹、燈海隧道」台北最美耶誕亮點！中山站還有史努比巡迴展免費逛

星巴克

相關新聞

「星巴克ｘLINE FRIENDS」熊大馬可杯、兔兔不鏽鋼杯超萌！12款聯名好欠收

LINE FRIENDS粉絲尖叫！星巴克每回推出的杯款、周邊都因高美度及質量吸引鐵粉收藏，如今品牌年末壓軸攜手超萌LINE FRIENDS角色祭出多項商品，其中造型馬克杯還附戴著聖誕帽的熊大立體杯蓋，

IKEA敦北小巨蛋店新開幕！加強家飾區、自助點餐拼外帶

IKEA再度重返敦北商圈，原本敦北店在2021年4月26日宣布結束營業，要離開23年的店面，但沒想到IKEA在原址再度復...

信義區打卡點超美！新光三越打造雪白耶誕森林 天天加碼飄雪燈光秀

又到年末最具話題的耶誕季，新光三越台北信義新天地即日起至1月3日打造「超絕美雪白森林」、「600場飄雪燈光秀」，讓無法出...

500案內所／壓軸主題活動「1314愛情麵包我全都要」　推似顏繪、塔羅愛情解惑

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連3天「100元看電影」！高雄首家秀泰影城開幕優惠，憑票根再送100元抵用券

100元電影看起來！高雄第一家秀泰影城即將於11/3正式開幕，除了是在地首間擁有杜比全景聲（Dolby Atmos）影廳的電影院，首三日還祭出100元電影票優惠，超狂好康必收。 「高雄台鋁秀

500案內所／最強二手市集！Lulu、大元、簡廷芮、玉兔、連俞涵與Gigi＆史丹利等7明星好物傳愛

由質感刊物《500輯》打造的實體概念店「500案內所」，每周末提供一系列職人體驗坊、飲食名店快閃、讀書會與各式講座，打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。