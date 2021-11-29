快訊

第3劑疫苗最快明年1月1日開打 陳時中：沒有限制廠牌

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

「GODIVA熱巧克力」聯名7-11回歸！馬達加斯加香草風味超濃醇，憑杯套再折50元

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

巧克力控請出列！比利時皇家御用巧克力GODIVA今年推出的「GODIVA熱巧克力」因冬季專屬濃醇級滋味備受喜愛，而品牌宣佈12/1起將再度攜手7-11，獨家打造台灣才喝得到的「馬達加斯加香草風味熱巧克力」，憑杯套折價券還可至全台GODIVA門市享滿300折抵50元好康，粉絲準備衝小七！

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

頂級巧克力品牌GODIVA日前為歡慶95周年特別在台北開設快閃店，並祭出三大優惠，截至12/1購買秋季禮盒即可獲贈免費「巧克力霜淇淋乙支」，打卡再送單顆耶誕限定巧克力。如今不在台北的民眾也能把握另一款好康，因為品牌連續第五年聯名7-11的「GODIVA熱巧克力」即將於12/1限量開賣！

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

GODIVA今年以「馬達加斯加香草風味」出擊，嚴選馬達加斯加單一產區、擁有特色香草氣息且兼具馥郁奶香的香草莢，大大升級經典熱巧克力口感，為台灣專屬的口味。而此次杯塞還特別採Lady Godiva為客製造型，完美封存熱巧克力的香氣，杯身則為溫暖大地色，除了與可可色飲品極搭，純打卡也超吸睛。

GODIVA「馬達加斯加香草風味熱巧克力」每杯99元，憑GODIVA杯套折價券還能獨享優惠，截至2022/3/31至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠，全台限量開賣。

延伸閱讀：

星巴克「全品項買一送一」5大最新優惠！耶誕數位體驗連玩29天、元旦好康搶先看

八月堂「買一送一券」免費送到12月！加碼3款草莓可頌、聖誕新品登場

巧克力 超商

相關新聞

「GODIVA熱巧克力」聯名7-11回歸！馬達加斯加香草風味超濃醇，憑杯套再折50元

巧克力控請出列！比利時皇家御用巧克力GODIVA今年推出的「GODIVA熱巧克力」因冬季專屬濃醇級滋味備受喜愛，而品牌宣佈12/1起將再度攜手7-11，獨家打造台灣才喝得到的「馬達加斯加香草風味熱巧克

限時2天！7-11加碼推「CITY系列全品項任選第2杯半價」

天氣逐漸變冷，每天起床要爬離溫暖的被窩都好難，周一上班更必須振奮精神，7-ELEVEN限時加碼，於11月29日至11月3...

賀劉冠廷奪金馬最佳男配角！全家便利商店「指定咖啡買1送1」一日限定

恭喜Let’s Café x金馬活動大使劉冠廷榮獲第58屆金馬獎最佳男配角，全家便利商店App「隨買跨店取」明天（11月...

星巴克「全品項買一送一」5大最新優惠！耶誕數位體驗連玩29天、元旦好康搶先看

2021/11/29更新 聖誕禮物提前收！星巴克近期接力推出指定飲品買一送一，日前一次祭出多項佳節新活動，不僅有每回最高能抽到全品項買一送一的耶誕數位體驗、冬季耶誕派對全品項85折、免費咖啡

「3大咖啡優惠」月底救星！星巴克買1送1、怡客咖啡買2送2、7-11第2杯5折

咖啡控限時優惠請收！星巴克繼指定飲品買一送一落幕，加碼一日限定「全品項第二杯半價」及快閃5天的會員限定買一送一，而台北老字號怡客咖啡也有買二送二，加上7-11統一獅封王優惠適用於CITY全系列飲品，咖

咖啡「買1送2」整點開搶！怡客加碼「全品項飲品買2送2」不限量爽喝到月底

小資咖啡控鬧鐘設起來！發跡自台北的老字號「怡客咖啡」繼早前推出國家級邊緣人買一送一優惠，最新攜手「LINE禮物」拚數位轉型，11/22線上「怡客咖啡館」開幕起更祭出超殺優惠，買一杯就送兩杯，而當天起至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。