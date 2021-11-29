「GODIVA熱巧克力」聯名7-11回歸！馬達加斯加香草風味超濃醇，憑杯套再折50元

巧克力控請出列！比利時皇家御用巧克力GODIVA今年推出的「GODIVA熱巧克力」因冬季專屬濃醇級滋味備受喜愛，而品牌宣佈12/1起將再度攜手7-11，獨家打造台灣才喝得到的「馬達加斯加香草風味熱巧克力」，憑杯套折價券還可至全台GODIVA門市享滿300折抵50元好康，粉絲準備衝小七！

圖／GODIVA提供

頂級巧克力品牌GODIVA日前為歡慶95周年特別在台北開設快閃店，並祭出三大優惠，截至12/1購買秋季禮盒即可獲贈免費「巧克力霜淇淋乙支」，打卡再送單顆耶誕限定巧克力。如今不在台北的民眾也能把握另一款好康，因為品牌連續第五年聯名7-11的「GODIVA熱巧克力」即將於12/1限量開賣！

圖／GODIVA提供

GODIVA今年以「馬達加斯加香草風味」出擊，嚴選馬達加斯加單一產區、擁有特色香草氣息且兼具馥郁奶香的香草莢，大大升級經典熱巧克力口感，為台灣專屬的口味。而此次杯塞還特別採Lady Godiva為客製造型，完美封存熱巧克力的香氣，杯身則為溫暖大地色，除了與可可色飲品極搭，純打卡也超吸睛。

GODIVA「馬達加斯加香草風味熱巧克力」每杯99元，憑GODIVA杯套折價券還能獨享優惠，截至2022/3/31至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠，全台限量開賣。

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