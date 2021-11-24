GODIVA霜淇淋免費吃！「GODIVA 95周年快閃店」限時8天登場，打卡就送GODIVA巧克力

GODIVA比利時布魯塞爾創始店降臨台北市區！為慶祝品牌創立95週年，比利時皇家御用巧克力GODIVA於忠孝SOGO圓形廣場打造復刻快閃店，讓台北街頭飄散濃郁的耶誕氛圍。此外，還同步祭出三大優惠，囊括霜淇淋免費吃、霜淇淋第二件半價等優惠，感受GODIVA滿滿的心意與甜蜜的祝福。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO圓形廣場限時8天登場。 記者／陳信儒攝

今年適逢GODIVA創立95週年，GODIVA於忠孝SOGO圓形廣場打造為期8天的快閃店門市，仿造比利時布魯塞爾大廣場創始店的櫥窗店面，搭配歐洲必備的長椅造景，讓人彷彿闖進比利時街頭。快閃店更首度曝光品牌歷史牆，透過時間軸呈現GODIVA創立至今的里程事紀，一窺GODIVA一路以來秉持匠心獨具的完美工藝。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起正式登場，限時8天（至12/01）獨家販售兩款秋季禮盒，以栗子黑巧克力、核桃牛奶巧克力勾勒出秋日碩果累累的美味，外包裝以松鼠與楓葉呈現綺麗美好的秋季，不論是送人或自用都能感受金秋收穫的喜悅。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」獨家販售秋季禮盒，以栗子、核桃巧克力口味打造秋日果實累累的金秋美味。6入裝1020元、12入裝1820元。 記者／陳信儒攝

慶祝快閃店開幕，門市獨家祭出三大活動，凡購入秋季禮盒可免費獲得巧克力霜淇淋乙支，人氣經典口味巧克力霜淇淋同步推第二件半價優惠，此外，凡現場與快閃店拍照打卡，就能免費獲得GODIVA耶誕節限定巧克力單顆與「來自比利時的祝福」明信片。現場備有GODIVA專屬郵筒，並由GODIVA協助寄出滿載溫暖心意的手寫明信片。11/24-12/01不妨到快閃店來場比利時偽旅行，徜徉於頂級巧克力的奢華風味。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」祭出巧克力霜淇淋第二件半價優惠。 記者／陳信儒攝

GODIVA 95週年復刻經典快閃店

時間：11/24-12/01

地點：台北忠孝SOGO圓形廣場