快訊

獨／高覆蓋率？分子分母藏魔鬼 台大醫：沒人這樣算的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GODIVA霜淇淋免費吃！「GODIVA 95周年快閃店」限時8天登場，打卡就送GODIVA巧克力

聯合新聞網 / 陳信儒
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO登場，仿造比利時創始店門市打造，替台北街頭帶來耶誕過節氣氛。 記者／陳信儒攝
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO登場，仿造比利時創始店門市打造，替台北街頭帶來耶誕過節氣氛。 記者／陳信儒攝

GODIVA比利時布魯塞爾創始店降臨台北市區！為慶祝品牌創立95週年，比利時皇家御用巧克力GODIVA於忠孝SOGO圓形廣場打造復刻快閃店，讓台北街頭飄散濃郁的耶誕氛圍。此外，還同步祭出三大優惠，囊括霜淇淋免費吃、霜淇淋第二件半價等優惠，感受GODIVA滿滿的心意與甜蜜的祝福。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO圓形廣場限時8天登場。 記者／陳信儒攝
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO圓形廣場限時8天登場。 記者／陳信儒攝

今年適逢GODIVA創立95週年，GODIVA於忠孝SOGO圓形廣場打造為期8天的快閃店門市，仿造比利時布魯塞爾大廣場創始店的櫥窗店面，搭配歐洲必備的長椅造景，讓人彷彿闖進比利時街頭。快閃店更首度曝光品牌歷史牆，透過時間軸呈現GODIVA創立至今的里程事紀，一窺GODIVA一路以來秉持匠心獨具的完美工藝。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起正式登場，限時8天（至12/01）獨家販售兩款秋季禮盒，以栗子黑巧克力、核桃牛奶巧克力勾勒出秋日碩果累累的美味，外包裝以松鼠與楓葉呈現綺麗美好的秋季，不論是送人或自用都能感受金秋收穫的喜悅。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」獨家販售秋季禮盒，以栗子、核桃巧克力口味打造秋日果實累累的金秋美味。6入裝1020元、12入裝1820元。 記者／陳信儒攝
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」獨家販售秋季禮盒，以栗子、核桃巧克力口味打造秋日果實累累的金秋美味。6入裝1020元、12入裝1820元。 記者／陳信儒攝

慶祝快閃店開幕，門市獨家祭出三大活動，凡購入秋季禮盒可免費獲得巧克力霜淇淋乙支，人氣經典口味巧克力霜淇淋同步推第二件半價優惠，此外，凡現場與快閃店拍照打卡，就能免費獲得GODIVA耶誕節限定巧克力單顆與「來自比利時的祝福」明信片。現場備有GODIVA專屬郵筒，並由GODIVA協助寄出滿載溫暖心意的手寫明信片。11/24-12/01不妨到快閃店來場比利時偽旅行，徜徉於頂級巧克力的奢華風味。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」祭出巧克力霜淇淋第二件半價優惠。 記者／陳信儒攝
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」祭出巧克力霜淇淋第二件半價優惠。 記者／陳信儒攝

GODIVA 95週年復刻經典快閃店

時間：11/24-12/01

地點：台北忠孝SOGO圓形廣場

凡與快閃店合影打卡即可獲贈GODIVA耶誕限定巧克力乙顆。 記者／陳信儒攝
凡與快閃店合影打卡即可獲贈GODIVA耶誕限定巧克力乙顆。 記者／陳信儒攝

巧克力 歐洲

相關新聞

GODIVA霜淇淋免費吃！「GODIVA 95周年快閃店」限時8天登場，打卡就送GODIVA巧克力

GODIVA比利時布魯塞爾創始店降臨台北市區！為慶祝品牌創立95週年，比利時皇家御用巧克力GODIVA於忠孝SOGO圓形廣場打造復刻快閃店，讓台北街頭飄散濃郁的耶誕氛圍。此外，還同步祭出三大優惠，囊括霜淇淋免費吃、霜淇淋第二件半價等優惠，感受GODIVA滿滿的心意與甜蜜的祝福。

富豪名流最愛！頂級日料「辰壽司」，期間限定大閘蟹無菜單料理，白松露、海膽超奢華入菜～

台北最神秘日料名店「辰壽司」，採全預約制、加上有個超級老饕的老闆，海峽會會長蔡辰男，立刻成為台北老饕的話題名店！現在﻿推出秋冬限定大閘蟹無菜單料理，20到超級豪華！

湯圓變日式糰子！「桂冠×櫻桃小丸子」聯名組 迸出新吃法

入冬必吃的湯圓，今年又有新花樣！「桂冠」今年攜手「櫻桃小丸子」，推出經典湯圓麻吉組、包餡小湯圓麻吉組，除了有逗趣的小丸子...

犇推出新台味「清燉牛肉爐」！熬製三天鮮甜牛肉湯底＋現涮Prime等級手切牛小排超銷魂

犇旗下「犇 燒肉‧鍋物」微風館全新推出新台味「犇 牛肉爐」，以熬煮近三天的慢熬清燉牛肉湯底，搭配低溫熟成手切的Prime等級牛小排或鮮嫩軟滑的雞腿肉，最後再品嘗道地美式風味的牛胸河粉，暖胃又幸福美味！

全新炸雞品牌「AK CHICKEN」打造外帶限定店！混搭美式原味＋韓式炸雞肉汁噴發超吮指回味

韓劇成功的置入性行銷策略，間接帶動韓式料理熱潮，其中又以韓式炸雞最受歡迎。全新炸雞品牌「AK CHICKEN愛啃炸雞」，綜合韓式與美式風味，搭配醃漬秘製配方入味的現炸雞肉，保證讓你口水直流！

TART TAIPEI手工酥塔東區旗艦店週年慶！下午茶套餐7折優惠、限量買6送3只有這三天

由米其林星級主廚林明健所打造的TART TAIPEI手工酥塔東區旗艦店，開幕至今將於11/24滿一週年！﻿為感謝消費者支持並與大家分享一歲生日的喜悅，將推出多項優惠活動，喜愛手工酥塔、蛋塔的你別錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。