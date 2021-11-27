星巴克「全品項買一送一」5大最新優惠！耶誕數位體驗連玩29天、元旦好康搶先看

聖誕禮物提前收！星巴克近期接力推出指定飲品買一送一，日前一次祭出多項佳節新活動，不僅有每回最高能抽到全品項買一送一的耶誕數位體驗、冬季耶誕派對全品項85折、免費咖啡兌換，連元旦優惠都搶先曝光，讓大家即日起就能省錢喝到明年。

Holiday Cheer耶誕數位體驗：12/1-12/29

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克Holiday Cheer耶誕數位體驗即將於12/1開跑，活動期間進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，11/29及11/30就能預領券，兌換期間為獲券日+2，最晚可兌換至年底12/31。雖然目前點入網站尚未能實際參與活動，但比照以往的數位體驗，完成簡單步驟即可領取如「全品項買一送一」、全品項第二杯半價、指定咖啡好友分享券等，自由暢飲喜愛的飲料或新品，待活動開始udn旅遊再為大家實測更新操作頁面。

每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。而優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、優惠憑證、各行銷活動恕不合併使用。

提醒大家活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾、花蓮和平門市不提供兌換。

2021愛Sharing換好禮活動：11/27-12/10

圖／星巴克提供

在等待數位體驗的同時，即日起至12/10凡於愛．Sharing網站上參加活動兌領序號，即可獲得「全品項好友分享券」，至ibon機台主畫面左上角選擇「代碼輸入」、輸入序號並列印兌換券後，憑此券至全台星巴克門市可享全品項好友分享乙次，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致指定飲料，其中一杯由星巴克招待，每日限量714個。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。票券兌換期間為11/27至2022/1/31，需要於消費結帳前出示本券，使用後需回收。活動也不適用於車道服務、機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵門市)、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

耶誕購物派對「全品項85折」：12/3、12/17

圖／星巴克提供

而鐵粉最愛的購物派對落在12/3及12/17，活動當天至星巴克門市購買全品項商品，即享85折，但不包含現煮飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值，超適合入手最新杯款，送禮自用收藏兩相宜。此外，活動當天單筆折扣後若滿額500元，即可獲得飲料「第二杯半價」一張優惠券小白單，飲料優惠的兌換期間為12/4至12/16，優惠可累送。

活動不適用於外送平台、行動預點服務，各行銷活動不合併使用，另外活動當天僅提供糕點單品點購85折，優惠品項依各門市現貨為準。

LINE Pay星巴克星意禮「熱那堤免費喝」：12/1至12/25

圖／星巴克提供

為了歡慶耶誕月，「LINE Pay星巴克星意禮」12/1最新推出套餐券及優惠組合，包含熱賣款太妃核果風味那堤也登場，其中值得注意的還有「限時送禮1+1共享禮物咖啡」，只要於12/24至12/25購買指定商品給朋友，且收禮者於7日內完成使用兌換，送禮者即可獲贈1張大杯熱那堤招待券，7天內可至門市0元兌換。

另外，12/1至12/25若贈送指定商品給朋友，收禮者於12/25前完成使用兌換，送禮者可得1顆星。只要收集10顆星，送禮者即可獲贈1張100元電子飲料券，限2021/12/31前使用完畢。

2022新年星起點「全品項第二杯半價」：2022/1/1

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

除了聖誕優惠，星巴克超前部署元旦好康，2022/1/1新的一年第一天到店購買大杯(含)以上飲料，即可獲贈全品項大杯(含)以上飲料「半價」優惠券乙張，憑小白單在2022/1/2至2022/1/4可用5折開喝任一飲品。優惠可累贈，優惠券限用一杯，兌換時需回收。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

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