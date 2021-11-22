「3大咖啡優惠」月底救星！星巴克買1送1、怡客咖啡買2送2、7-11第2杯5折

咖啡控限時優惠請收！星巴克繼指定飲品買一送一落幕，加碼一日限定「全品項第二杯半價」及快閃5天的會員限定買一送一，而台北老字號怡客咖啡也有買二送二，加上7-11統一獅封王優惠適用於CITY全系列飲品，咖啡愛好者月底不用吃土也能暢飲。

星巴克5大飲品買一送一、全品項第二杯半價：最晚截至11/26

由左至右為星巴克福吉茶那堤、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤。圖／星巴克官網

星巴克於11/25推出「感恩有你，第二杯半價任您點」一日專屬促銷，活動當日到店購買任一口味大杯飲料(含)以上，即可獲贈一張全品項大杯飲料(含)以上半價優惠券，優惠券以小白單形式贈送，全品項第二杯5折可兌換至11/28。優惠券可累贈，每張限用一杯，兌換時需回收。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

此外，即日起至11/26星禮程會員也有買一送一好康，活動期間活動期間每日11:00至20:00至全台門市，購買兩杯相同容量、口味、冰熱一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。品項有熱銷款「福吉茶那堤」、「蜂蜜風味那堤」、「玫瑰蜜香茶那堤」、「經典紅茶那堤」、「鹹焦糖風味那堤」。

每人至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用APP行動預點服務，優惠品項依各門市現貨為主，不包含典藏系列咖啡。需要注意的是，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，除了車道服務及機場管制區內門是，洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市也不參與活動，也無法透過外送外賣、電話預訂及行動預點服務使用。

怡客咖啡買二送二：截至11/30

怡客咖啡攜手LINE禮物平台推出線上咖啡館，並推出歡慶開幕的限時優惠。圖／怡客咖啡臉書專頁

怡客咖啡今（22日）正式在LINE禮物平台開設「怡客咖啡館」，於凌晨00:00整點起祭出限量1000組的經典美式咖啡「買一送二」好康，限一次提領。而品牌共上架15組咖啡飲品及餐點，即日起至11/30只要購買怡客咖啡館全飲品，即享「同品項買二送二」，選項有經典美式、拿鐵咖啡、卡布奇諾咖啡、焦糖瑪琪雅朵、義式摩卡與黃金蕎麥。

此外，如購買經典套餐組如香腸番茄肉醬麵套餐、打拋豬肉藜麥飯套餐、炭燒里肌豬肉藜麥飯套餐也享有「兩組85折優惠」，統統不限量還可分次提領。以上活動憑LINE票券在50天內可到門市兌換，101門市及陶博館門市不適用，優惠無法併用。

7-11 CITY全系列第二杯5折：11/26-11/28

圖／7-ELEVEN提供

為歡慶統一獅封王，7-11於11/26至11/28祭出限時優惠，活動期間至全台門市購買指定商品，即享任選第二件5折，不限同品項但以價低者優先折扣，商品選項超過300款。此次優惠品項除了大亨堡、現蒸地瓜、包子、統一系列指定飲料、麵包、泡麵、冰品等，CITY全系列飲品皆享第二杯半價，CITY CAFE經典美式、拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA一顆檸檬青茶等都適用，粉絲必喝。

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