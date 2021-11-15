星巴克買一送一接力！最新特選系列快閃7天　濃醇系抹茶咖啡也適用

咖啡控號外！繼上週快閃5天的指定飲品好友分享日，星巴克最新優惠派出4大系列咖啡飲品上陣，即日起至11/21凡到店購買特選義式咖啡系列，即享買一送一，加上外送平台同享特定飲料買一送一優惠，3大活動一次收。

優惠活動不適用於車道服務、機場門市、高鐵及鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市，外送外賣、電話預訂及行動預點服務也不參與活動。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

截至11/21凡於11:00至20:00到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的特選義式咖啡系列飲料，即可享有大家熟知的好友分享優惠，一杯價喝兩杯。品項包含「特選義式咖啡類」、「特選抹茶咖啡」、「氮氣特選馥列白」、「氮氣特選焦糖瑪奇朵」，其中特選抹茶咖啡以經典抹茶粉融合義式濃縮咖啡，濃醇口感及精美視覺趁優惠嘗鮮超划算。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，各行銷活動無法併用。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。氮氣特選品項販售門市有台北時代、時代寓所、洄瀾、宜蘭頭城、北港、嘉義民雄及高雄夢時代門市。

外送平台foodmo祭出獨家優惠。圖／星巴克官網

此外，外送平台foodmo也同步祭出專屬優惠，截至11/21凡購買兩杯特大杯冰熱及風味一致的特選馥郁那堤，即享買一送一優惠。而即日起至11/30若購買兩杯特大杯且冰熱及風味一致的「太妃核果那堤」、「薄荷風味摩卡」，則有第二杯半價，天冷時候來一杯最應景。

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