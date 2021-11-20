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咖啡「買1送2」整點開搶！怡客加碼「全品項飲品買2送2」不限量爽喝到月底
小資咖啡控鬧鐘設起來！發跡自台北的老字號「怡客咖啡」繼早前推出國家級邊緣人買一送一優惠，最新攜手「LINE禮物」拚數位轉型，11/22線上「怡客咖啡館」開幕起更祭出超殺優惠，買一杯就送兩杯，而當天起至11/30也加碼「線上全飲品買二送二」與「精選套餐兩組85折」，動動手機就能省優惠。
怡客咖啡將於11/22正式在LINE禮物平台上線，開幕當天00:00整點特別祭出經典美式咖啡「買一送二」秒殺級優惠，限量1000組，搶攻成功即可憑LINE票券在50天內到門市兌換，限一次提領，101門市及陶博館門市不適用，優惠無法併用。
而「怡客咖啡館」共計上架15組咖啡飲品及餐點，11/22起至11/30亦有專屬好康，只要購買怡客咖啡館全飲品即享「同品項買二送二」，品項有經典美式、拿鐵咖啡、卡布奇諾咖啡、焦糖瑪琪雅朵、義式摩卡與黃金蕎麥。若購買經典套餐組如香腸番茄肉醬麵套餐、打拋豬肉藜麥飯套餐、炭燒里肌豬肉藜麥飯套餐也有「兩組85折優惠」，兩大活動不限量、可分次提領，票券兌換效期50天，101門市及陶博館門市同樣不適用。
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