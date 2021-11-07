快訊

家人離散花6年才畢業 大學暖師證婚：畢典那天當妳爸爸

網球／闖巴黎大師賽決賽 喬科維奇7度膺年終球王締新猶

身分證末碼中27組數字　27折爽住飯店＋免費早餐！6處「國家級邊緣人優惠」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／義大皇家酒店提供、編輯攝影、怡客咖啡臉書專頁
圖／義大皇家酒店提供、編輯攝影、怡客咖啡臉書專頁

振興五倍券加碼券槓龜先別失望，因為27組未中獎的身分證末2碼，現在成了專屬黃金數字！隨著加碼券抽籤正式結束，共有27組號碼0%中獎率號稱天選之人，就有業者特別祭出獨家優惠，只要對中27組數字之一，即符合資格享優惠，27折入住豪華雙人房，還有咖啡買一送一、肉桂捲免費送等，6個小確幸請收。

國家級邊緣人末碼組合：

05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99

高雄義大皇家酒店：11/15起至隔年3/31

圖／義大皇家酒店提供
圖／義大皇家酒店提供

承億文旅身分證對對碰訂購時間結束，高雄義大皇家酒店最新加碼邊緣人限定好康，11/15起至2022/3/31為止，只要末2碼符合資格，即可用3000元入住豪華雙人房並附自助早餐Buffet，等於破萬的原價下殺27折，平日週一至週四限定，跨年、春節與228連假不適用。

怡客咖啡：11/8至11/14

圖／怡客咖啡官網
圖／怡客咖啡官網

1994年於台北發跡的連鎖咖啡品牌「怡客咖啡」於全台各有門市，不限時及平價餐點虜獲粉絲芳心。如今官方祭出快閃一周專屬優惠，凡身分證末2碼符合資格，11/8至11/14到店出示證件，購買美式咖啡即享買一送一好康。

多思楓熱壓吐司專賣：每日限量10位

圖／多思楓 熱壓吐司專賣臉書專頁
圖／多思楓 熱壓吐司專賣臉書專頁

基隆去年新開的多思楓 熱壓吐司專賣也參與安慰邊緣人活動，只要身分證末2碼符合數字，即日起到店消費或外帶任一款熱壓吐司配飲料，即可免費獲得一顆「肉桂捲麵包」。截止日未訂，以官方為準，每日限量10位，優惠無法併用。

思慕昔：11/9至11/15

圖／編輯攝影
圖／編輯攝影

台北永康街最夯雪花冰「思慕昔」以招牌「芒果雪花冰」為主打，11/9至11/15期間開放國家級邊緣人打8折優惠，芒果雪花冰系列全品項皆適用，需主動出示身分證核對資格。

舒油頭：11/12至11/21

圖／舒油頭臉書專頁
圖／舒油頭臉書專頁

網美系手搖「舒油頭」推出27組國家級邊緣人獨享的「全品項任兩杯88折」優惠，只要身分證末2碼對中任一組數字，11/12至11/21到店購買飲料，購買任兩杯飲品即打88折。

伊莉莎白紅茶書房：11/12至11/21

圖／伊莉莎白紅茶書房提供
圖／伊莉莎白紅茶書房提供

伊莉莎白紅茶書房也於11/12至11/21祭出優惠，出示身分證符合資格，活動期間即享品牌明星商品「伊莉美人蜜紅」、「白雪凍美人茶」、「日不落拿鐵」任兩杯88折。

國家級邊緣人末碼組合：

05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99

延伸閱讀：

8大「身分證優惠」集合！健保卡後4碼加總爽吃九孔鮑魚

摩斯大薯&麥當勞雞塊買1送1、肯德基11元開吃！6大「雙11速食優惠」限時快閃

熊好券最划算用法！星巴克、麥當勞、王品、鼎泰豐都適用，超過9000店家任選

高雄旅遊 甜品 冰品 芒果冰

相關新聞

身分證末碼中27組數字　27折爽住飯店＋免費早餐！6處「國家級邊緣人優惠」

振興五倍券加碼券槓龜先別失望，因為27組未中獎的身分證末2碼，現在成了專屬黃金數字！隨著加碼券抽籤正式結束，共有27組號碼0%中獎率號稱天選之人，就有業者特別祭出獨家優惠，只要對中27組數字之一，即符

2021桃園花彩節11／6開跑！全新「巨型棒球＋富良野花毯」美瘋，4大亮點最欠拍

花控們11月行程忙瘋了！備受矚目的「2021桃園花彩節」歷屆吸引大批遊客朝聖，今年首波在11/6於平鎮展區領跑，以棒球為主題打造多款圖騰花田及裝置藝術，更有秒飛日本的「迷你富良野花毯」、「向日葵迷宮」

台南三井OUTLET將開幕、全台最美果菜市場完工！台南3大最吸睛亮點一覽

台南人最期待的新據點即將登場！台南三井OUTLET今（2日）搶先曝光餐飲品牌，預計2022年初開幕，而有「全台最美市場」美譽的台南新化果菜市場也已於日前完工，今天就為大家盤點台南最受矚目的三大亮點，一

不用再住防疫旅館14天！12月14日起放寬非高風險國家返台入境10+4

從非重點高風險國家返國入境，將可不用再住宿防疫旅館14天了，改為10+4天！自今年6月27日起，為了防範Delta變異株，從非「重點高風險國家」入境者，改為一律入住防疫旅館，進行隔離14天，中央流行疫

全台獨有！ 捆草球餵食互動 近距離遊園「河馬體驗」來啦

【旅奇傳媒/編輯部報導】到主題樂園與大型動物近距離互動體驗，一直是許多親子旅遊的熱門，現在到六福村，除了玩樂園，還能逛全台最大野生動物園，喜愛動物的您，可以搭上蒸汽火車輕鬆遊歷非洲部落草原區，沿途透過

1111元爽住五星飯店！台北喜來登雙11專案下殺1.8折，再送阜杭豆漿早餐

雙11好康來襲！台北喜來登飯店快閃推出「雙11不寂寞」住宿優惠，即日起至11/11 23:59為止，只要預訂截至12/29的週一至週五時段入住，平均每人只要1111元即可爽住五星級飯店，加碼排隊名店「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。