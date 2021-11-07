身分證末碼中27組數字　27折爽住飯店＋免費早餐！6處「國家級邊緣人優惠」

振興五倍券加碼券槓龜先別失望，因為27組未中獎的身分證末2碼，現在成了專屬黃金數字！隨著加碼券抽籤正式結束，共有27組號碼0%中獎率號稱天選之人，就有業者特別祭出獨家優惠，只要對中27組數字之一，即符合資格享優惠，27折入住豪華雙人房，還有咖啡買一送一、肉桂捲免費送等，6個小確幸請收。

國家級邊緣人末碼組合： 05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99

高雄義大皇家酒店：11/15起至隔年3/31

圖／義大皇家酒店提供

繼承億文旅身分證對對碰訂購時間結束，高雄義大皇家酒店最新加碼邊緣人限定好康，11/15起至2022/3/31為止，只要末2碼符合資格，即可用3000元入住豪華雙人房並附自助早餐Buffet，等於破萬的原價下殺27折，平日週一至週四限定，跨年、春節與228連假不適用。

怡客咖啡：11/8至11/14

圖／怡客咖啡官網

1994年於台北發跡的連鎖咖啡品牌「怡客咖啡」於全台各有門市，不限時及平價餐點虜獲粉絲芳心。如今官方祭出快閃一周專屬優惠，凡身分證末2碼符合資格，11/8至11/14到店出示證件，購買美式咖啡即享買一送一好康。

多思楓熱壓吐司專賣：每日限量10位

圖／多思楓 熱壓吐司專賣臉書專頁

基隆去年新開的多思楓 熱壓吐司專賣也參與安慰邊緣人活動，只要身分證末2碼符合數字，即日起到店消費或外帶任一款熱壓吐司配飲料，即可免費獲得一顆「肉桂捲麵包」。截止日未訂，以官方為準，每日限量10位，優惠無法併用。

思慕昔：11/9至11/15

圖／編輯攝影

台北永康街最夯雪花冰「思慕昔」以招牌「芒果雪花冰」為主打，11/9至11/15期間開放國家級邊緣人打8折優惠，芒果雪花冰系列全品項皆適用，需主動出示身分證核對資格。

舒油頭：11/12至11/21

圖／舒油頭臉書專頁

網美系手搖「舒油頭」推出27組國家級邊緣人獨享的「全品項任兩杯88折」優惠，只要身分證末2碼對中任一組數字，11/12至11/21到店購買飲料，購買任兩杯飲品即打88折。

伊莉莎白紅茶書房：11/12至11/21

圖／伊莉莎白紅茶書房提供

伊莉莎白紅茶書房也於11/12至11/21祭出優惠，出示身分證符合資格，活動期間即享品牌明星商品「伊莉美人蜜紅」、「白雪凍美人茶」、「日不落拿鐵」任兩杯88折。

國家級邊緣人末碼組合： 05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99

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