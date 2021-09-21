開工優惠整理！4大超商「全家任2杯0元、OKmart咖啡買2送2」 還有星巴克買1送1

中秋連假轉眼來到尾聲，讓許多上班族收假的心情彷彿還能帶著憂鬱星期一的影子。今天編輯特別整理限時開工優惠幫大家應援，四大超商準時報到，包含小七咖啡第二杯10元、全家抽抽樂最低任兩杯0元、OKmart咖啡買二送二、萊爾富特價，就連星巴克買一送一也持續進行中，上班前買一杯再進公司吧！

圖／7-ELEVEN提供

7-11開工優惠以CITY PRIMA精品拿鐵為主角，9/22起至10/5期間購買兩杯，即享第二杯10元銅板價，冰熱不限。此外，截至10/19若購買CITY CAFE大杯冰拿鐵，加價5元即可換購備受好評的「冰燕麥拿鐵」，現省15元開喝。

不僅如此，截至10/5至任一門市即可享有「哈根達斯迷你杯、雪糕」單件特價89元、兩件特價169元，凡滿兩件再加碼CITY CAFE大杯熱美式咖啡、中杯卡布奇諾「同品項買一送一」優惠券。

全家便利商店抽抽樂：9/22至10/5

圖／全家便利商店提供

全家便利商店全新「Let's Café好運咖」抽抽樂活動9/22登場，截至10/5隨時有機會抽到任二杯打折的好康，最低0元開喝，另有任二杯5折、任二杯75折、任兩杯85折等著大家好運爆發。此外，仙女紅茶升級版「仙女波波鴛鴦」活動期間也能用49元喝得到，拿鐵迷、珍珠控別錯過。全家哈根達斯特價也與7-11一致，同步進行到10/5。

OKmart買二送二：9/22至9/24

圖／OKmart提供

OKmart每回節日都會祭出買二送二活動，這回也不例外，9/22至9/24限時推出OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵同品項「買二送而」優惠。

萊爾富大冰美特價：即日起至10/5

喜愛大冰美的咖啡控也有福了！即日起至10/5，凡至萊爾富購買特大杯冰美式咖啡，即可用49元買到原價60元的飲品。此外，罐裝的UCC艾洛瑪黑鴛鴦也有買一送一，大杯冰港式奶茶9/22至9/28也推限時特價39元，現省11元。。

圖／萊爾富提供

星巴克買一送一：截至9/27

圖／星巴克提供

星巴克日前以9款人氣飲品為主打，久違推出免會員的買一送一，截至9/27凡至全台門市現場購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，即享買一送一好康。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，開工和同事一人一杯療癒收假心情超合適。

優惠品項有「烤棉花糖咖啡星冰樂」、「那不勒斯星冰樂」、「法式草莓泡芺星冰樂」、「法式巧克力泡芺星冰樂」及「柚子鳳梨抹茶星冰樂」、「金色鳳梨冷萃咖啡」、「蜜香鳳梨青茶」、法式草莓泡芺與巧克力泡芙風味那堤，以門市現場為準。

活動不適用於機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國5.際站及機場管制區內門市）、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市、新竹關埔門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務亦不配合。

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