星巴克「紫甜薯奶霜星冰樂」預告回歸？加碼3家全新星巴克門市一次看

星巴克粉絲尖叫了！官方今於臉書宣佈即將推出夏季星冰樂，全紫色的預告讓「紫甜薯奶霜星冰樂」，若呼聲最高的紫薯星冰樂正式上市，可謂暌違4年的回歸，勢必掀起嘗鮮熱潮。

「紫甜薯奶霜星冰樂」為2015年首屆星巴克「星冰樂創意大賽」冠軍口味，由中彰區的星巴克職員設計研發而成。圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

2015年首度開賣的「紫甜薯奶霜星冰樂」為最佳台味特色星冰樂，飲料嚴選台南新化紫甜薯整顆連皮打成冰沙，結合奶霜星冰樂及鮮奶油，最後再淋上黑糖蜜，甜蜜風味備受好評，而粉紫色的搶眼外觀更是夢幻必拍，視味覺一次滿足。

雖然星巴克尚未明講新品為紫薯星冰樂，但品牌早在去年就於臉書調查了網友「最期待回歸的飲料」，票選第二名的草莓星冰樂今年不負眾望登場，加上預告貼文意味深長的「盛夏記憶即將到來」，讓投票的人氣冠軍得主「紫甜薯奶霜星冰樂」距離回歸又近了一步，饕客們一起坐等公佈的最新消息吧！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

不僅如此，三級防疫期間星巴克也悄悄開設的最新門市，位於高雄的星巴克天祥門市半戶外門廊十分吸睛，室內挑高的設計及寬敞的空間猶如咖啡莊園，待疫情穩定確定開放內用後，作為唸書辦公的地方也超合適。

此外，星巴克也分別於台中清水、西屯區開設了新店，清水門市二面落地窗採光佳，門市前後方則規畫植栽花台區盼串連生活感，簡單的長椅座位也是符合防疫時期的安心設計；文心甘肅門市門口種有一棵小葉欖仁樹，內部亦以森林系壁畫圖案，為充滿自然綠意的門市，待疫情穩定後當地居民又有新的據點可以喝咖啡休憩啦！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克文心甘肅門市。圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

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