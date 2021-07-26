星巴克「全品項第2杯半價」快閃！甜點系「漸層星冰樂」草莓巧克力香草全滿足

配合7/27疫情警戒降二級，星巴克推出限定抗疫優惠，7/27當天享全品項「第二杯半價」。此外，星巴克全新打造漸層視覺「那不勒斯星冰樂」，一次集結草莓、香草、巧克力口味，準備用甜點式飲品陪伴大家的夏天。

圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克祭出一日快閃好康，7/27凡到店購買大杯飲料(含)以上，即可獲得全品項大杯飲料(含)以上「半價」小白單，優惠券可累贈，每張限用一杯，兌換時需回收。由於截至7/30都能兌換，建議可延後一天嘗鮮新品，因為星巴克「那不勒斯星冰樂」即將於7/28正式登場囉！

圖／星巴克提供

繼法式草莓泡芙風味星冰樂、巧克力泡芙風味星冰樂，星巴克以義大利那不勒斯經典冰淇淋甜品為發想，打造「那不勒斯星冰樂」。新品結合草莓、香草、巧克力風味，營造粉色、白色、褐色漸層感，最上層純白鮮奶油還會淋上巧克力甜醬及鬆餅餅乾，增添豐富口感，視覺味覺大滿足。除了門市外帶，外送平台也可喝得到，但為維持飲品最佳風味將不提供鮮奶油。

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而黑咖啡迷也有專屬飲品，星巴克同步新推「松露巧克力風味」的冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡，鹹焦糖糖漿及咖啡核果香氣為品嘗亮點，巧克力冰奶泡更是消暑靈魂存在。

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不僅如此，星巴克杯款也再度更新絕美清單。品牌以「愛和相聚的溫暖符號」為主設計嫩綠與米白色系杯款，另有薄荷綠色調搭配霧面材質更是美出新高度。另外，星巴克也將各地咖啡原鄉的自然景緻融入星巴克典藏系列，銀灰色調及金屬色感碰撞出高雅美感，統統7/28上市，線上門市也能入手，粉絲準備收藏！

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