星巴克「草莓泡芙星冰樂」首度登台！全新4大新飲品搶先看，外送就能喝

星巴克粉絲們準備來場夏季飲料趴！星巴克即將推出以草莓星冰樂領軍的4款特色飲品，其中最受矚目的莫過於韓國熱銷款「草莓奶油泡芙風味星冰樂」在台灣也能喝得到，6/23正式上市，外送平台也同步開賣，居家防疫來一杯最過癮。

「法式草莓泡芙風味星冰樂」。圖／星巴克提供

去年於韓國登場立馬掀起打卡潮的「法式草莓泡芙風味星冰樂」概念源自法國奶油泡芙，基底為香草卡士搭配牛奶製成的爽口冰沙，上方擠上滿滿鮮奶油，再撒上全麥餅乾碎粒，底層只有酸甜草莓果粒加持，一口吸入的豐富口感十分銷魂。如今大家免出國，甚至不必出門就能喝得到同款，可謂夏季療癒系必喝。

「雙濃萃義式咖啡星冰樂」。圖／星巴克提供

此外，星巴克同場加映三大飲品，咖啡控專屬「雙濃萃義式咖啡星冰樂」為日本人氣口味，曾於2019年登台，兩倍的濃萃濃縮咖啡搭配特調奶霜星冰樂，極濃醇香風味令人著迷。

「金色鳳梨冷萃咖啡」、「蜜香鳳梨青茶」。圖／星巴克提供

而想品嘗台灣在地滋味可不能錯過「金色鳳梨冷萃咖啡」，冷萃咖啡在鳳梨與檸檬的襯托下變得更加沁涼清爽，喜歡透心涼的感覺則可選擇以芳香烏龍青茶為茶湯的「蜜香鳳梨青茶」，喝起來消暑無負擔，6/23全台門市上架，透過UberEats、foodpanda、foodomo也能喝得到「法式草莓泡芙風味星冰樂」、「金色鳳梨冷萃咖啡」，千萬別錯過啦！

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