免隔離遊澳洲！最浪漫「拓荒」長途列車限時特價上路　飽覽山海與沙漠

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： journeybeyondrail
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探險列車前往什麼樣的風景? / 來源： journeybeyondrail　
探險列車前往什麼樣的風景? / 來源： journeybeyondrail　

圖文/Pei

限時特價，體驗澳洲拓荒史，有山有海有沙漠，豐富景點一次全覽！

穿越澳洲南北的高級列車

澳洲國門終於開啟，Pei小編這就帶大家認識這鐵道迷的夢想旅程－「甘」號列車（The Ghan，全名為The Afghan Express）。

聆聽存在五億年原始大地的故事……想一探神祕澳洲內陸嗎？這列擁有100年歷史的豪華長途火車，起終點在澳州北端的達爾文、南端阿德雷德，是穿越澳洲全境、能夠探索早期拓荒史、還能飽覽所有魔幻浪漫風景的最好方式之一！

搭夢幻列車進入澳洲內陸 / 來源： journeybeyondrail　
搭夢幻列車進入澳洲內陸 / 來源： journeybeyondrail　
從海岸到海岸 讓豔陽擁抱你 / 來源： journeybeyondrail　
從海岸到海岸 讓豔陽擁抱你 / 來源： journeybeyondrail　
整段路程長達2977公里，全程需要54小時走完，途中有小站可以下車休息感受被超廣闊大自然環繞的奇妙，旅程從兩天一夜到四天三夜都有；如果你選擇在南岸阿得雷德上車，一陸上的景致將從土耳其藍、轉為內陸的紅土、再到北領地的熱帶翠綠，大飽眼福！

大家也可以參加主題行程，由導遊帶隊去探索澳洲知名的心臟－愛麗斯泉（Alice Springs）、「世界中心」烏魯魯巨岩，到刺激的峽谷泛舟、直升機環遊體驗，或沙漠晚宴喔。

今天我要和澳洲南海岸穿同個顏色 / 來源： journeybeyondrail
今天我要和澳洲南海岸穿同個顏色 / 來源： journeybeyondrail
這班列車為什麼經典呢？因為它行經澳洲拓荒重點地段，而且車廂多達44節，因為太長，停站時刻不會保持一致，你會發現車頭到站的時間會比尾部車廂早15分鐘，很特別呢。

復古車廂讓人一眼愛上　 / 來源：journeybeyondrail　
復古車廂讓人一眼愛上　 / 來源：journeybeyondrail　
充滿古典和新穎感的車廂 　 / 來源： journeybeyondrail　
充滿古典和新穎感的車廂 　 / 來源： journeybeyondrail　
在超舒服的環境享受元氣早餐 / 來源： journeybeyondrail　
在超舒服的環境享受元氣早餐 / 來源： journeybeyondrail　
味蕾愛上澳洲！ / 來源： journeybeyondrail　
味蕾愛上澳洲！ / 來源： journeybeyondrail　
The Ghan行程和車廂構造之外，吸引人的必定是東方列車般的華麗裝潢和高級美饌，就算是只在休息區喝一杯，也能體驗澳洲古早味的吧檯風情，每一個角落都上相！

除了這穿越南北的路線，同家運營商也提供橫越澳洲東西兩端（雪梨到伯斯）、東南海岸線（阿德雷德到布里斯本）等行程，你想選哪一個呢？

澳洲入境規定

完整接種2劑疫苗, 登機前72小時內PCR陰性證明, 可免隔離入境　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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澳洲 越南 古早味

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