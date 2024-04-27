跟上了沒？2024「巴黎自由行」必去打卡，沒去過別說來過法國

法國景點：巴黎各區熱門景點

提到法國的第一印象，不外乎圍繞在浪漫與藝術，其中，巴黎為法國最大的城市，同時也是政治及文化中心。然而在這個充滿歷史故事和時尚魅力的城鎮，還擁有了二十區，到底這二十區必去的景點又是哪幾個呢？今天編輯幫你整理好巴黎各區熱門景點，新手們快點將這篇收藏吧！

圖/Ready Go

巴黎第1區景點：羅浮宮

原為法王居住的宮殿建築「羅浮宮」，如今是「世界上最大的藝術博物館」！由建築大師貝聿銘設計的玻璃金字塔更是巴黎中心的地標，其中最令人注目的便是鎮館三寶：「蒙娜麗莎」、「維納斯」與「勝利女神」，每一項作品都是聞名的寶藏，除了為數眾多的館藏，博物館本身也是宮殿建築的傑作，來到巴黎絕對要來朝聖！

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地址：Louvre Museum, Paris, France

開放時間：09:00-18:00（週二閉館，週三、五延長開放至21:45）1/1、5/1、12/25為固定閉館日

門票：成人17歐元

巴黎第4區景點：巴黎聖母院

歷經五年重建、浴火重生的「巴黎聖母院」即將在2024末重新開幕，這棟建築建造於13 世紀，一直是世上哥德式建築的代表，栩栩如生建築雕塑以及處處可見聖經故事，使之被稱為「窮人的聖經」！不只擁有珍貴藝術品及文物，巴黎聖母院更是「鐘樓怪人」的故事場景之一！讓人穿梭其中時，有種進入了小說世界的錯覺。

地址：Place du Parvis Notre-Dame Paris, France

開放時間：08:00-18:45（週六週日至19:15）1/1、5/1、12/25固定閉館日

門票：免費

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巴黎第7區景點：艾菲爾鐵塔

為了紀念法國大革命100周年和迎接在巴黎舉辦的國際博覽會，一座世界聞名的「艾菲爾鐵塔」就這樣悄悄誕生，這座鐵制鏤空塔總高324米、除了四個塔腳為鋼筋水泥，整個塔都是使用鋼鐵建構而成，其中它還有個浪漫的故事，相傳設計師居斯塔夫·艾菲爾在深愛的老婆去世之後，發誓要建造一座通天的高塔，站在離天堂最近的地方對她說我愛你，為此許多情侶與夫妻慕名而來，想要透過艾菲爾鐵塔見證他們永恆的愛情。

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地址：5 rue Anatole France Paris, France

開放時間：09:30-22:45

門票：搭乘電梯至頂端29,40歐元，走樓梯至頂端11,80歐元

巴黎第8區景點：凱旋門

每一座經典建築背後都有個具有代表性的過往歷史，為了紀念1805年打敗俄奧聯軍的勝利，拿破崙特別建造了「凱旋門」，更在兩面門墩的牆面上，刻上4組以戰爭為題材的大型浮雕，氣勢磅礡且使人印象深刻，除此之外，巴黎12條大街還以凱旋門為中心，展現出該棟建築對於巴黎的重要性！

地址：Arc de Triomphe, Place Charles de Gaulle, Paris, France

開放時間：4月-9月10:00-23:00，10月-3月10:00-22:00

門票：13歐元

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巴黎第9區景點：巴黎歌劇院

每到一個國家就有個必做（體驗）的事情，而對巴黎來說，到「巴黎歌劇院」是必須擁有的行程，高歌的演員搭配優雅的樂聲，宛如成為世紀貴族，享受這獨一無二的尊貴氛圍，歌劇院內還擁有一個劇場，可容納超過2000名觀眾，每年上演各種歌劇、芭蕾表演以及音樂會，吸引了來自世界各地的遊客。

地址：8 Rue Scribe, 75009 Paris

開放時間：10:00-17:00（不定期閉館）

門票：成人10歐元、學生6歐元

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巴黎區第20區景點：塞納河

沿著河岸邊的步行道緩緩漫步，凝視著流水經過各個知名景點和建築物，「塞納河」為是巴黎最重要的河流之一，除了觀光之外，這裡也是巴黎居民和遊客的休閒娛樂場所，河岸上設有咖啡館、餐廳、露天市場和文化活動等休閒場所，讓人們可以在這享用慵懶時光。

地址：1 rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris

門票：免費

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