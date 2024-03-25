不讓巴黎奧運專美！南法最美薰衣草節 沉澱身心的3種幸福玩法

今夏巴黎奧運即將展開，法國夏季還有一項獨步全球的亮點，那就是南法薰衣草花海！紫色花海為鄉村景致增添如夢似幻之感，更舉辦有薰衣草節與嘉年華，如何探訪薰衣草花海，告訴你3種沉澱身心的幸福玩法！

南法普羅旺斯每年夏是薰衣草盛放最美麗的時刻。圖片來源｜欣傳媒

普羅旺斯每年夏季約6月中旬至8月初，是薰衣草盛放最美麗的時刻，舉辦有薰衣草節（Fête de la Lavande）與嘉年華，包括芙哈西耶（Ferrassières）、瓦倫索勒（Valensole）、索特村（Sault）等地，屆時都將籠罩在紫色浪漫風暴中。

普羅旺斯因為彼德．梅爾的《山居歲月》（A Year in Provence）而聲名大噪，彼德．梅爾在書中闡述：「世界上再也沒有一個地方能像普羅旺斯，人們可以不須忙碌，盡情地享受生活。」召喚許多人前來普羅旺斯尋覓桃花源，觀光客魚貫湧入，也有人選擇山城小住恢復身心活力，還有些藝術家定居擷取靈感。

普羅旺斯滿山遍野的薰衣草田，如夢幻之境。圖片來源｜欣傳媒

旅客最愛在夏日來到普羅旺斯，正是薰衣草盛開的季節，滿山遍野的薰衣草田，如夢幻之境，被薰衣草的香氣包圍、遊逛法國傳統市集、閒晃古老的城垣小巷、品嚐當地新鮮農產品特製的美食，是旅人最大的幸福。

整個夏季來到普羅旺斯，都可感受到空氣中瀰漫著薰衣草的香氣，當地販售著各種薰衣草的產品，例如傳統花布香包、香水、香精油、香氛沐浴用品、乾燥花等。在每年一度歡慶薰衣草收割的薰衣草節，小鎮居民會穿著傳統服裝，拿著薰衣草表演遊行，還有市集、音樂會、薰衣草收割比賽等慶祝活動。

「法國最美修道院」─塞農克修道院宛如明信片的薰衣草田景觀。圖片來源｜欣傳媒

瓦倫索勒地區最著名的「薰衣草之路」，可親眼見到「法國最美修道院」─塞農克修道院宛如明信片的薰衣草田景觀；「高懸的村子」勾禾德（Gordes）也是電影《美好的一年》拍攝景點；彼得梅爾《山居歲月》中的盧貝隆山區的特色小村、紅色赭石的村子胡希庸（Roussillon）、宏偉高山堡壘的西斯特宏（Sisteron）等，都是當地備受青睞的景點。

梵谷《星空下的咖啡座》畫作的靈感地。圖片來源｜欣傳媒

普羅旺斯一帶自古以來也是藝術家的靈感之地，包括梵谷、塞尚、雷諾瓦、畢卡索等都曾在此流連忘返，例如梵谷曾居住過的亞爾（Arles）、聖雷米（Saint-Remy-de-Provence），當地美景都成為他創作靈感來源。

古羅馬水道橋。圖片來源｜欣傳媒

卡西斯峽灣遊船。圖片來源｜欣傳媒

教皇新堡品酒。圖片來源｜欣傳媒

世界遺產－卡爾卡頌古城。圖片來源｜欣傳媒

經典南法：透過法國高鐵TGV，一次玩巴黎與南法，參訪當地的歷史文化遺產，包括古羅馬水道橋、世界遺產－卡爾卡頌古城、亞維農教皇宮，追尋梵谷足跡：《星空下的咖啡座》畫作的靈感地，安排體驗歐洲人慢活的度假方式：卡西斯峽灣遊船、教皇新堡品酒。

最美的海岸線：義大利五漁村。圖片來源｜欣傳媒

義法旅遊：雙點進出，一次遊玩法國與義大利，也一次拜訪最美的兩大山城：普羅旺斯、托斯卡尼，和最美的兩大海岸線：蔚藍海岸、五漁村。

南法的尼斯是濱海的度假城市。圖片來源｜欣傳媒

深度南法旅遊：從尼斯進出，節省時間，玩遍南法的尼斯、尼姆、蒙貝利耶、艾克斯普羅旺斯、昂蒂布與蒙地卡羅。

雄獅旅遊今夏針對南法薰衣草花海，規劃以上3種行程路線，並提供早鳥優惠，凡30天、60天、90天、150天前報名有優惠選擇，最高可省15,000元。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300788