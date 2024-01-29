拿好歐洲交通平安符　航空、火車「在這裡」搭最方便！

春節歐洲行，掌握航空和火車動態，輕鬆擺脫麻煩。

圖文/Pei

歐洲罷工：1到2月航班與火車運行狀態

春天準備到歐洲玩嗎？幾個國家的交通罷工可能會擾亂旅行，出發前請先查詢交通官網的公告！

搭歐洲之星飽覽群山 / 來源： wikimedia 罷工在歐洲很常見，不過有些是提前幾個月計劃的，也有的是在最後一刻宣布；例如英國，工會決定月底到2月初罷工，影響的包括East Midlands Railway, Southeastern, West Midlands Trains, TransPennine Trains, GTR和CrossCountry, LNER等公司運營的列車。

到米蘭火車站一定要好好拍照 / 來源： flickr 義大利則是全國大眾運輸罷工進行中，例如24小時的公車、電車和地鐵中斷，羅馬的計程車也因為牌照費罷工過一整天；幸好地區性和長途列車尚未有影響。德國火車一月也罷工，先從一個禮拜開始，未來幾個月內可能會有「無限期罷工」襲擊全境鐵路。

北歐芬蘭機場也宣佈2月1號開始48小時罷工，如果已經訂了罷工期間的票，建議大家詢問航空公司把機票提前或延遲。

機場排名：在這些地方搭飛機 壓力最大

考慮中短途航班 可以獲得更多選擇 / 來源： wikimedia 全球十大壓力最大的機場中有一半位於歐洲！全世界營運「壓力」最大的機場有哪些？

許多航空相關公司都受到罷工、系統問題和破壞性天氣的困擾，建議旅人們考慮避開特定機場──例如小編就在法蘭克福遇到行李兩天後才寄到飯店的不便，就是因為該機場轉不過來。

而壓力指數高的機場面臨包括旅客數量眾多、機場規模過大、航班延誤頻繁以及距離市中心較遠等各式各樣的問題。倫敦蓋威克機場位居榜首，它同時也是英國第2大機場，乘客密度非常高，距市中心的距離也高達43公里；而伊斯坦堡機場位居歐洲第2，雄心勃勃的目標是成為全球最偉大的機場，目前已經是歐洲地區最繁忙、世界第7高流量的機場，據經驗，機場過大也讓旅客的行動效率更低。

第3是德國的慕尼黑機場，旅客人數不到伊斯坦堡同年的一半，但規模比伊斯坦堡機場小5倍，出行會更舒服、延誤更少。

歐洲車站：哪裡最方便、最不舒適？

Antwerp火車站號稱是歐洲最美 / 來源： wikimedia 在歐洲搭火車是非常熱門和愉快的體驗，而好的出行包含車站商店、服務和等待時間等方面，甚至車站Wifi, 手機app好用程度和轉乘功能都是影響旅程便利性的因素。除了要知道各國新列車、閃電特價、早鳥優惠等好康，舒適度排名也可以多關心。

在2023年，歐洲最便利的火車站是瑞士蘇黎世，平均只有3%的列車延誤，早上6點到晚上9點服務櫃台都開放，對兒童、大型團體、青少年、老年人和行動不便人士都提供優惠。高達106商店和攤位與超過50間餐廳，聽起來很好玩，唯一要注意的可能是吃喝玩樂到趕不上火車……

維也納是歐洲綠化最高的城市 / 來源： wikimedia 在米飛兔家鄉盡情療癒 / 來源： flickr 奧地利維也納車站排名第2,藉著優秀的服務、轉乘其他交通等成績傲視大部分歐洲車站。常推出特價票的德國，柏林中央車站和瑞士另一個城市Bern位居第3，擁有米飛兔博物館的荷蘭烏特勒支中央車站也在top 10, 到這些旅遊勝地比較能放心喔。

但乘車體驗比較糟糕的歐洲火車站有哪些呢？

繁忙的不萊梅其實有很多不錯的市集和古蹟 / 來源： wikimedia 這擺脫不了「繁忙」兩字，德國不萊梅車站在便利性方面表現不佳，平均等待時間是11分鐘，43%的火車延誤，沒有免費 Wifi 且只有9家商店和15家餐廳，也對著急的旅客造成不便。

其次在倒數之列的有德國的Munich-Pasing,「柏林動物園」、「埃森中央車站」、英國「伯明罕新街」、巴黎「夏特雷」和「奧斯曼聖拉扎爾」、芬蘭「赫爾辛基中央車站」等車站。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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