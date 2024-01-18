海洋之都七丘之城　葡萄牙里斯本，捕捉心動最美時光

【圖／文：曹憶雯】

歐洲最古老城市之一的葡萄牙首都里斯本，榮獲全球旅遊產業公認的「世界旅遊獎」（World Travel Awards）「2023歐洲領先城市旅遊目的地」大獎，這座充滿故事的夢想城市，全年290天陽光明媚，平均氣溫攝氏15度，色彩豐富擄獲人心，無法複製的美令人悸動。





沉浸式藝術饗宴 現代科技美學融合Fado傳統民謠

此行捕捉的里斯本最美瞬間，在黃昏時分的藝術、建築與科技博物館（Museum of Art, Architecture and Technology，簡稱MAAT），當霞光在博物館外牆特製的1萬5千多片立體白色裂紋磁磚上，投射出絢爛金、耀眼紫、燦亮橙與夢幻粉，原本潔淨的白磁，成了大自然的光影布幔。事實上，設計師Amanda Levete的創意靈感，就來自葡萄牙傳統瓷磚工藝，落成啟用後，被形容為「歐洲最抒情浪漫的新博物館之一」。

▲MAAT外牆以一萬五千多片立體白色瓷磚包覆，磁磚上了釉彩，會隨光線變幻色澤，夕陽西下金光閃閃，美輪美奐。

外型流線的MAAT，隸屬葡萄牙電力基金會EDP，由英國AL_A建築事務所參與規劃，志在舉辦當代藝術家、建築師的國際性展覽，也是探索當代建築、藝術與科技的場域，除了入內觀賞展覽，屋頂空間是另一個焦點，階梯式弧線設計的開放式觀賞台，可眺望太加斯河落日與對岸燈火，看散步的人們流動的美麗剪影，為眼前的夢幻時刻讚嘆。

▲MAAT外型流線，屋頂的戶外公園與太加斯河相呼應，營造人與自然對話的空間。

里斯本越夜越美，華燈初上，阿爾法瑪區（Alfama）的Fado餐廳也陸續開門迎客。「Fado」意為命運、宿命，是葡萄牙的傳統音樂表演，可追溯至1820年代的里斯本港口地區，演出歌手會穿上黑色服飾，在吉他伴奏下，吟唱著關於航海工作的艱辛、思念出海丈夫的心情．或是感嘆生活的不易，由於曲風帶著濃郁的悲戚與憂怨，即使不懂葡語，依舊能唱入心扉，感染力強烈。

創立於1927年的Café Luso，深受旅人喜愛，首位藝術總監是里斯本知名的吉他手，餐廳所在位置過去是釀酒廠和馬廄，雄偉的大理石柱與拱形天花板結構，挺過1755年的強震，也營造出獨特的環繞音響效果。數十年過去，神話般的裝飾與佈景，精彩的演出與主廚美味料理，世世代代見證著Fado的永恆與不朽。

▲Fado是傳統葡萄牙音樂，曲風幽怨動人，Café Luso不僅提供高級料理，每一場Fado表演有多達五人以上的歌手輪流演唱。





移動的風景 搭乘升降機與電車探索七丘之城

收藏里斯本之美需要體力，這座城市不只群山環繞，而是蓋山丘之間，17世紀一位修道士曾經寫書描述「里斯本位在七位巨人之上」，里斯本因此有了「七丘之城」之稱，考量市民體力與時間，19世紀當地政府開始設置多部升降梯與纜車式升降機，百年歷史的古董級機具不只是交通工具，也是山城的魅力。

位在市區精華路段的聖胡斯塔升降梯（Elevador de Santa Justa），鐵灰色鏤空雕花電梯內有美麗復古的裝飾，設計者師承巴黎鐵塔的建築師，優美線條韻味神似。電梯最初仰賴蒸汽驅動，後改為電力，高度約45公尺，只需一分鐘就能從底部的聖胡斯塔大街（R. de Santa Justa），快速升至卡爾莫廣場（Largo do Carmo），出了電梯，可沿著螺旋階梯登上觀景台享受360度的賞景視野，俯瞰羅西歐廣場（Praça do Rossio）與街景，也可以沿著空橋通往卡爾莫廣場，繼續散步之旅。

▲聖胡斯塔升降梯以鐵製材質建造，鏤空雕花與復古線條相當耐人尋味。

想擁有里斯本獨一無二的體驗，就得搭乘從聖保羅街（Rua S. Paulo）出發、貼近山坡地面行駛的比卡升降機（Elevador da Bica），享受一路爬升245公尺的樂趣，深受攝影師青睞的經典畫面，就在終點站拍攝，可愛的黃色纜車背後，是綿延起伏的街道和藍色河水。1892年啟用的比卡升降機保有古典皮椅和木造車廂，具有深厚的文化歷史意義，已列入葡萄牙國家古蹟。

▲貼近山坡地面行駛的比卡升降機終點站，是攝影師最愛的里斯本景點之一。

除了坡度陡峭、路程短的升降機，大街小巷穿梭的復古電車，也是貼近城市脈動的必要體驗，其中，又以行駛五大區域的28號電車路線（Elétrico 28）最熱門，全程一小時可捕捉下城區繁華的商業景色、眺望阿爾法瑪老城區紅瓦白牆的風采，下車拍攝電車行經里斯本主教座堂的經典畫面，享樂活慢旅時光。

▲穿越於市區精華景點的28號電車古色古香，是探索里斯本的最佳交通工具。

▲搭乘電車28號遊覽阿爾法瑪區，可俯瞰紅瓦白牆美麗景色。





典藏百年美味 帶著味覺一起冒險的飲食文化

里斯本令人怦然心動的，不只觀賞海上落日、聆聽fado吟唱、乘坐電車遊山城，美食料理上桌的瞬間，同樣刺激腎上腺素。葡萄牙人說，光是醃漬的鹹鱈魚（Bacalhau，也稱馬介休）食譜就上千種，加上海味齊聚的燉飯（Arroz de Marisco）、酥炸章魚（Filetes de Polvo）、葡式蛋撻（Pastéis de Nata），來到里斯本，可以從早餐、午茶、晚餐，一路飽到宵夜。面對美食，至少有一天值得早起，到1829年創業、皇室成員喜歡的甜點店Confeitaria Nacional，嘗嘗當地人最愛的國王蛋糕(Bolo Rei）、蛋糕皇后（Bolo Rainha）、水果麵包（Pão de Frutas）；下午前往葡國文豪聚會的巴西人咖啡館（Café A Brasileira）喝杯精心烘焙、香氣獨特的巴西咖啡，感受歐陸百年咖啡館的華麗浪漫；晚餐時間，再到氣氛熱鬧的Time Out Market與各國旅人一同暢享創意料理。美食最終站，不妨拋開熱量束縛，在人氣排隊名店――葡式蛋撻創始店Pastéis de Belém，以修女秘方食譜製作的國民甜點總結一日的旅程。返國前，莫忘帶上葡萄牙風味的魚罐頭當伴手禮，讓味覺帶著家人朋友一起探險。

▲深受皇室喜愛的Confeitaria Nacional百年甜點店，樓高兩層，氣派華美，蛋撻和國王蛋糕與水果麵包是人氣品項。

▲巴西人咖啡館保留歐陸百年咖啡館風情，喝的是咖啡，品的是氣氛。

▲葡萄牙各大城市都有魚罐頭專賣店，品牌多元包裝迷人，是最佳伴手禮。





景點資訊

MAAT

地址：Av. Brasília, 1300-598 Lisboa

電話：+351-21-002-8130

網址：www.maat.pt/en/tickets

時間：10:00-19:00，週二公休

門票：8-11€





地址：Tv. da Queimada, 1200-365 Lisboa

電話：+351-21-342-2281

時間：19:30-02:00

網址：www.cafeluso.pt/en/

消費：晚餐時段前菜8-18€、湯品8€、海鮮29-33€、肉類10-14€





地址：R. do Ouro, 1150-060 Lisboa

時間：3月-10月07:00-23:00，11月-2月07:00-21:00

費用：5.3€，含上下升降梯與觀景台，持有里斯本卡者皆免費。





地址：Rua de S. Paulo 234, 1200-109 Lisboa

時間：07:00-21:00，週日09:00-21:00

費用：單程0.5€，持有里斯本卡免費。





網址：里斯本交通卡的辦理與路線查詢請洽www.metrolisboa.pt/en/buy/navegante-card/

時間：05:40-22:30，假日延後一小時發車

費用：單程3€，建議至里斯本地鐵站購買里斯本交通卡，可搭乘電車、地鐵、公車、火車





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