巴黎老佛爺百貨聰明退稅 2023購物升級體驗、免排隊免提袋！

來到巴黎，巴黎老佛爺百貨（Galeries Lafayette，又譯拉法葉）是多數旅客不會錯過的一站，共有三個場館：穹頂主館、男士館、美食與家居館，匯集3500個品牌，不啻是購物天堂，也是巴黎時尚與生活的展示櫥窗，具備一站購足的豐富多元性，也提供最便利的購物服務，但面對蜂擁而至的遊客與排隊人潮，在巴黎老佛爺百貨如何聰明購物與退稅呢？

巴黎老佛爺是購物天堂，也是巴黎時尚與生活的展示櫥窗；圖片／©

凡16歲以上在歐盟以外地區居住的遊客，當日或是連續三天內，於同一間商店/購物中心，購買商品金額超過100.01歐元即可退稅。法國並非所有店家都能退稅，在巴黎老佛爺奧斯曼旗艦店購物滿100.01歐元，即可獲得信用卡12%退稅，現金10.8％退稅；信用卡退稅約4-6週內能收到退稅金額；店裡拿信用卡做擔保預先領稅金，最多200歐元，稅單需要在21天內在機場海關完成退稅程序。

另外，LV需要在LV店內辦理稅單，由Global Blue退稅公司負責退稅給旅客。

機場辦退稅領現金，當天所有稅單退稅現金總額不能超過1000歐元。

除了透過退稅服務櫃檯之外，為減輕人力負擔與避免退稅大排長龍狀況，巴黎老佛爺設置自動化的退稅機器，旅客只要備妥護照、發票、銀行信用卡，就可以透過機器快速辦理退稅；信用卡是做為擔保三個月之後會離境，機器會送出退稅單，請保留收據。離境時，請務必到機場海關完成退稅手續。

目前法國機場退稅改由海關機器掃描，掃描成功，稅單不用寄回；掃描失敗，表示海關要抽查旅客購買的商品。因此旅客到機場需帶著護照、商品和稅單，請海關人員檢查，海關人員掃描成功，稅單不用寄回；如果海關人員在稅單上蓋章，就需要請旅客放入商家提供的信封，寄回退稅公司。

巴黎老佛爺推出「巴黎式購物體驗套餐」，包含尊享快速退稅、禮賓部休息室服務；圖片／巴黎老佛爺提供

購物時最讓人感到困擾的是太多的購物袋、戰利品，拎著繼續購物，非常地不方便，或造成返途時的勞累，加上辦理退稅時經常大排長龍，巴黎老佛爺推出「巴黎式購物體驗套餐」，提供深入體驗巴黎老佛爺奢華貴賓服務，包含尊享快速退稅、禮賓部休息室服務、享受Dalloyau 餐廳午餐或下午茶、購物結束後幫忙預約G7計程車，價格69歐元/單人、99歐元/二人、129歐元/三人。

巴黎老佛爺與著名的Ferrandi斐杭迪高等廚藝學院合作開設烹飪課程；圖片／巴黎老佛爺提供

「Le Concierge」（禮賓部）休息室位在穹頂主館五樓（即法國四樓），休息室內寬敞舒適，每季由特定時尚品牌陳設打造，充滿時尚感，除了提供小憩、雜誌書報閱讀，還供應甜點、咖啡等飲料，購買此套餐服務的旅客，除了可以利用此休息室休憩，還可將購物袋存放在此，在這裡輕鬆辦理快速退稅服務、無須大排長龍，購物結束要離開時，還可由這裡的工作人員協助叫計程車載送，尊享輕鬆愉快的購物時光！

巴黎老佛爺與著名的Ferrandi斐杭迪高等廚藝學院合作開設烹飪課程；圖片／巴黎老佛爺提供

位於巴黎老佛爺家居美食商場一樓(法國0樓)的Dalloyau，是知名的法國美食和糕點品牌，歷史可追溯到1682年的凡爾賽宮，馬卡龍等是招牌甜點，在購買購物體驗的當日，可去Dalloyau吃午飯或喝茶，午餐菜單包括當日菜餚和飲品，下午茶套餐包括糕點和咖啡。

如果在購物期間，還想再多體驗法國文化，巴黎老佛爺提供「法式體驗」活動，包括與著名的Ferrandi斐杭迪高等廚藝學院合作開設烹飪課程，指導製作頂級餐廳供應的招牌美食、甜點，以及觀賞時裝秀、馬卡龍烘焙課、探索巴黎老佛爺穹頂商場歷史等體驗活動，都可以在官網預訂。

巴黎老佛爺官網：https://haussmann.galerieslafayette.com/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213382