旅人必知義大利快訊：遊客守則增加、威尼斯或將成世界遺產

享受旅行的前提是什麼？ / 來源： pexels 圖文/Pei

維護當地生活品質、保護環境新規上路，義大利和你都準備好了嗎？

保護威尼斯！世界遺產考慮列入水都

西西里島就像仙境 / 來源： flickr 今年許多熱門旅遊國家都見證遊客暴增的盛況，而時隔三四年後再起飛的我們要面對什麼旅遊新面貌？

氣候變化、過度開發和大量旅遊人潮，是各國都想解決的問題；例如義大利，今年預計累積出創紀錄的6800萬人次訪客量，比2019年疫情爆發前增加近300萬人。

你也嚮往威尼斯嗎 / 來源： flickr 威尼斯穆拉諾是高級玻璃工藝聖地 / 來源： pxfuel 每年平均有210萬遊客造訪威尼斯，當地人口逃到只剩5萬；當地的運河早就在1987年被列為聯合國教科文組織世界遺產，現在威尼斯及城外潟湖也可能很快就會被納入其中，證實這些著名景點受到海平面上升、汙染和過度旅遊造成的「瀕危」程度，畢竟我們不想在2100年後真的看見威尼斯慢慢沉入海底。

幾年前，威尼斯政府就宣布該市將從2024年開始向一日遊訪客收取入城費，成為義大利首座推行這類費用的城市。任何不過夜的人都需要支付3歐元到10歐元（約350元台幣），且費用會根據城市的遊客數量和季節變化。

今年9月後，聯合國就會對威尼斯入列世界遺產的選項做出決定，到了當地該如何保護環境，請旅人們多加注意。

義大利旅遊新規

薩丁尼亞島滿滿寶藏 / 來源：flickr 義大利實在太熱門，不只威尼斯，撒丁尼亞島也推出了禁令、管制法規和費用，以試圖管理訪客；大家出發前請務必查詢清楚，和當地人一起保護環境──當局的對策，包含提高或徵收「參觀費用」。首先是該國人氣最高的羅馬萬神殿。以前免費，現在25歲以上的遊客須支付5歐元，這個年齡以下者則收費2歐元，折合100台幣左右；佛羅倫斯的烏菲茲美術館門票已漲到25歐元，將近900台幣。

Dolomites的壯麗一眼難忘 / 來源： pixabay 「預訂」則是數量管制的另外一個方法，義大利北部震懾人心的仙境山區Dolomites博爾扎諾-南蒂羅爾地區限制過夜遊客數量，且當地人想開發新住宿點還得先通過政府審查；Lago di Braies布拉伊埃斯冰川湖與Tirol地區一些景區，也只開放給已經登記的遊客造訪，且限公共交通工具或單車通行，以保護環境。

撒丁尼亞這座充滿野外生態與歷史之美的「長壽藍區」島嶼也想擺脫擁擠過頭的景象，想到各沙灘朝聖、打卡，每個人都必須支付額外費用，且每日訪客數量有限。

「自駕車輛管制」也是解決交通與污染物問題的新政。想想，如果一些島嶼本身就小，還要整天塞車，生活品質怎麼會好呢？義大利政府就開始禁止遊客自己開車前往一些遊客喜歡的小島，如位於西西里島和北非之間的蘭佩杜薩島Lampedusa和利諾薩島Linosa。

五漁村的新規 一起遵守 / 來源： flickr Portofino是帆船賽和音樂會的人氣場地 / 來源： wikimedia 「限時自拍」來面對這全球性的問題，義大利也開始實施了。畢竟太多影音平台主和遊客在特定景點停留太久，拍完照還要錄影，導致道路擁擠、擋行人過路、甚至安全隱患……義大利北部七彩的浪漫漁村波托菲諾Portofino就出動警察來取締在擁擠地區滯留的遊客，最高罰300歐元超過1萬台幣的拍照費，「讓城市保持明信片般完美」就是大家要一起努力的目標！

世界遺產Alberobello蘑菇小屋也有參觀規定喔 / 來源： wikimedia 「禮儀要注意」波托菲諾還頒布了另一項法令，詳細規定了一系列遊客禮儀規則。例如在市中心，禁止赤腳、穿比基尼或裸上身的景象出現。城市也不允許人坐在樓梯或街道上這麼自由奔放的行為；五漁村步道也對大家的著裝與鞋子類型有要求，一切都是為了讓所有人一起為城市的安全與安寧盡份心力。

儘管穿著與許多行為是個人自由，不想被罰款還是抵達前先好好解當地的環保、禮儀與安全新規吧！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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