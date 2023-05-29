世上最美玫瑰園獨家古典香水花 英國王室最愛玫瑰「這裡」找
圖文/Pei
「玫瑰界的王后」：大衛奧斯汀
療癒系花季來臨！大片花海、小束花朵都能吸引人忍不住駐足欣賞，心情變得更加明媚溫柔。
高貴優雅的玫瑰田比較少，花樣獨特的品種更會讓人大開眼界──「玫瑰花后」就在英國，或許聽起來小眾，但內行人或英國人可能早就開始享受這些芙蓉花般飽滿、華麗的玫瑰了，洋溢高雅氣質與香氣，結合古老品種和現代花色的各色「大衛奧斯汀玫瑰花」背後還有感人故事喔。
在英國西部伯明翰附近的Shropshire就是這得獎出名到王室都青睞的玫瑰園之鄉。一位名叫大衛·奧斯汀David Austin的男子從小就喜歡園藝，長大後接觸到《古典玫瑰》Vintage Roses這本書像魔術一樣開啟了他對玫瑰的永恆熱愛，決定用一生的時間追求更華麗、特別的古典玫瑰新品種！
誰知道，他經過的會是70年的磨練和挑戰，最後真的培育出240多種新型、飽滿、獨一無二、顏色豐富的「全世界最美玫瑰」呢？
現代玫瑰美歸美，但沒有比較就不知道相較於「玫瑰王國」厄瓜多爾、土耳其等大產區，市面上的花朵較小，香氣也清淡；大衛一甲子前的目標就是開發出具有古典玫瑰外型的繁複多瓣品種，希望花期更長、色彩更豐富。雖然初期的玫瑰經過好幾次實驗失敗，終於在1961年成功讓第一株新型玫瑰問世！
這種劃時代的玫瑰被大為取名“Constance Spry”（永恆魅力），但當時沒有人懂得欣賞，很可惜地沒有銷路，大衛只好把自家當作店鋪來推廣他手裡的珍寶，浪漫的他，還將這品種稱為「英國玫瑰」，想不到的是，如今它們成為揚名海外的英國高級名產！
經過多年的努力和不斷改善，大衛的英國玫瑰人氣漸高，古典風格的花朵竟然能有麝香、乳香、水果香等持續性長的香味，終於在一次盛大花展成功出名，開始熱賣。
可愛的是，熱愛生活的他，培育出來的新玫瑰花常以親人朋友的名字來命名；名利雙收的同時，大衛的玫瑰園研發工作也有如神助，品質越來越高，得到大英帝國勳章等許多國內外大獎，花園並終於被正式稱為「世界最佳玫瑰園」。
下次到英國，不妨安排一次朝聖之旅吧。2公頃的偌大花園共有超過700種玫瑰品種，除了古典英式玫瑰，還有精心整理的花園和雕塑，淡淡花香搭配清新草香，非常適合散心。在專家陪伴下盡情聆聽關於大衛英國玫瑰、英國風土人情、全球玫瑰歷史和有趣的小知識，再以英式下午茶做結尾，收穫豐富。
對玫瑰相關領域與英國玫瑰有興趣，可以找找大衛奧斯汀的著作，如The English Roses, Botanica's Roses, Old Roses and English Roses, 走進神奇有深度的英國玫瑰花世界，說不定跟著這位創新園藝家，你也能種出充滿你個性與特別香氣的玫瑰花喔。
台灣也曾有商家引進大衛奧斯汀的玫瑰，期待未來能接觸到更多令人驚喜的好物！
最美玫瑰園地址：David Austin Roses, Bowling Green Lane, Albrighton, Shropshire, WV7 3HB, UK
免費參觀哦！
無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康。
法國香氛秘境「玫瑰小鎮」、「香奈兒5號」之都 尋找獨特花卉產品寵愛自己
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言