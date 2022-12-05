好喜歡德國！　「芬達汽水」、「心型麵包」和德式生活的日常小秘密是......

巴伐利亞超級景點 新天鵝堡 / 來源： wikimedia 圖文/Pei

足球賽熱一波，德國又讓人心動了！日耳曼民族的各種庶民生活小常識也很有趣。

國民運動：足球！

足球王國也有足球博物館可以參觀 / 來源： pixabay 德國身為世界戰車級足球大國，男男女女踢球的熱情也非常高漲。全國就有600萬以上的足球俱樂部會員，長期在超過2萬6千個社團裡延續愛國式運動！德國也是各位球迷收藏球衣和周邊產品的好地方。如果你懂點球賽和球隊，迅速和德國人變朋友的機會很高呀。

德國首都換過7次

身為眾多小國演變成的聯邦國家，歷史悠久的德國共有過7座首都與無數城堡。

世界遺產aachen亞琛教堂非常華麗 / 來源： pixabay 巴伐利亞超級景點 新天鵝堡 / 來源： wikimedia 到了巴伐利亞也別錯過可愛的Regensburg / 來源： wikimedia 而每座前首府都很有特色，例如靠近比利時的羅馬式溫泉之鄉Aachen城裡的世界遺產「亞琛大教堂」留下中世紀的輝煌讓人難以忘懷，慕尼黑附近的和同屬巴伐利亞州的典雅古城紐倫堡, 交通樞紐兼金融中心法蘭克福、西部大城科隆旁邊的波昂，威瑪和現在的柏林！

柏林是北方水鄉 別有韻味 / 來源： wikimedia 柏林不僅是歐洲的新創重鎮、藝術大城，還擁有比威尼斯更多的橋樑──960座，北方威尼斯其實比義大利兄弟更依水而生，是歐洲第一大內陸水路網路喔！

開車無限速、國家大部分被森林覆蓋

在德國開車被按喇叭？因為你開110不夠快呀……其實德國有超過65%的高速公路沒有限速，因為德國是最大的汽車製造國，人們又很懂享受兩輪生活，不設限才自在！

德國動物園也有北非風情 / 來源： flickr 說到環境，熱愛旅行和大自然的德國擁有超過400座動物園，如果到德國拜訪朋友，也許他們會拿出口袋名單選個喜歡的動物園或森林帶你去玩，許多大城市如科隆市區也有動物園站，讓人輕鬆到達，親近可愛的動物！

德國全境更有3分之1被森林覆蓋，不只電影常有森林場景出現，也有很多人喜歡挑個清爽的早晨去森林裡，踏著柔軟的泥土、穿過淡淡的霧氣散步，非常浪漫喔！

芬達汽水是怎麼來的？

其實芬達不是美國貨喔！話說從頭，芬達這個名字是德文Fantasie「開心，有趣」的意思，而且是與第二次世界大戰息息相關的。二戰前德國人喝的是美國可樂，但戰事開始後可樂工廠被美國斷炊，德國人才用僅有的材料條配出一種全新顏色的汽水，那就是在市場上大受歡迎，每年賣出超過1億瓶的長青飲料──芬達！

關於德國啤酒的趣味二三事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

認準這精緻的德國啤酒屋招牌 /來源: pixabay 慕尼黑啤酒節的影響力已經遍及全球，這世界是最大的民俗慶典台灣也多次舉辦，前身是國王婚禮喔！而在啤酒節的故鄉巴伐利亞，啤酒是必不可少的「食糧」，每人平均一年要喝掉超過150公升！驚人的酒量也讓德國成為歐洲第二大啤酒消費國（聽說第一是捷克！），全境有超過1200家酒廠，生產超過5000個啤酒品牌，熱鬧的啤酒文化很吸引人吧？

且德國人16歲就被允許喝啤酒，其他酒類可是要等到18周歲呢。

麵包、咖哩香腸缺一不可

台灣市面上有越來越多德國硬麵包和德式麵包鋪，歐式麥香走進民眾家庭。其實在德國，麵包不只是主食，在各地區更變出自己的特殊版本，全國有將近2萬麵包師傅（疫情期間在家出師的還沒算喔）和超過300種不同類型的麵包、1200種以上糕點，隨意走進一間麵包店，都能發現德國麵包的小驚喜。

而常見的經典麵包有鹹鹹的心型扭結包Pretzel，Brötchen麵包卷，Milchbrötchen 牛奶卷和Vollkornbrot全麥麵包，大家可以從這些開始嘗試喔。

白香腸配扭結麵包 非常德國味 / 來源： pixabay 大名鼎鼎的德式香腸來了，而且還是充滿異國風情的咖哩口味，德國人非常喜歡，每年吃掉的香腸超過8億根，柏林甚至曾經有間小小的香腸博物館。

歷史演進，德國已經有超過1000種各式香料和醬汁的香腸，最常見的有每年狂賣700多萬根的currywurst咖哩香腸，Bratwurst香腸，Weisswurst 白香腸，Blutwurst血腸，Knackwurst蒜味香腸等等，既能吃飽又能省點餐費，是出遊的好選擇！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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