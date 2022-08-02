此生必訪！ 世上最美麗海岸-義大利南部「阿爾瑪菲海岸」

{文 / 書那娜-微風國際 }

義大利南部有著"最美的海岸線"美稱阿爾瑪菲海岸。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

在疫情爆發前，我常看到許多國外旅遊部落客只要臨近義大利時，多會造訪義大利南部有著"最美的海岸線"美稱阿爾瑪菲海岸。好不容易這次恰好來到義大利、又一直都對義大利情有獨鍾的我，怎能錯過這知名美景呢。

眺望阿爾瑪菲海岸美景。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

除了幾年前我曾在夏季造訪過capri 藍洞、五漁村、拿坡里歐海邊外；這還是我第一次在2月份的冬季來到義大利。在阿爾瑪菲海岸線上其實還有幾個城鎮相鄰，較知名還有: 波西塔諾、拉維洛，而阿爾瑪菲海岸其實也被聯合國列為-世界遺產中。很可惜難得來了，但義大利的冬天冷得讓喜歡海的我卻下不了水，不過能看到這如畫的美景也讓我流連忘返、捨不得離開。

別於一般的自駕遊帶著悠閒，這次開往阿爾瑪菲的公路多陡峭、刺激中帶著危險。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

這次在拿坡里自駕租車體驗到了在懸岩旁駕車的刺激感。若高陡峭的山坡，崎嶇的道路卻是雙向車道，雖然這趟公路旅行刺激有趣但是也存在點危險性。

阿爾瑪菲海岸線上最知名的波西塔諾鎮。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

位於海岸線上的村莊、也是最有名的城鎮-令人著迷的波西塔諾：

滿山的檸檬樹和葡萄園，日落十分、夕陽照映在山峰上，與一幢幢鮮豔的小房子相映，讓人拍照到絕對是殺光手機記憶體的地方!

檸檬不僅是當地飲食特色，也深植用各種生活用品外觀、成為特色。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

充滿檸檬香氣的阿爾瑪菲：

遠從15世紀開始，阿爾瑪菲就以檸檬為重點海外貿易輸出，來到這邊可以看到滿街滿谷的檸檬樹、街上可以聞到香氣四溢的檸檬清香，還有以檸檬製成的各種食品、飲品、利口酒甚至用品也都有!尤其檸檬利口酒也是來到這必嘗試體驗之一，當地人很愛在餐後享用一杯，據說能幫助消化、解油膩，也能讓口氣清新。

當地飲食。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

這次在冬季來到這、可說是冷到可惜；好比泳池與海邊冷的難以下水、飯店與餐廳也多僅在夏季營業、冬天仍營業的店家可說是寥寥可數。

雖然淡季營業店家不多、但多了分悠閒。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

不過這一點也沒有讓我失去對這邊的喜愛，雖少了夏天絡繹不絕的觀光客而民宿的價位相對也親民許多、雖冷清些但也多了份美好的寧靜。

在民宿陽台享用早餐佐陽光、美景就是最大享受。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

早上時我喜歡在民宿的陽台享用早餐，看著海天一色、有平靜的海面、幽靜的村莊，景色與溫柔的陽光相應，獨自享受著冬日裡最寧靜美好的風貌。

令人流連忘返的阿爾瑪菲海岸城鎮。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

逛著山中老城、看著出色的手工陶瓷店，啜飲當地產的檸檬利口酒、吃著義式美食，還有檸檬樹的香氣在街上飄香點綴著浪漫，真的要來一趟才能體會何謂是”世界上最美麗的海岸”的稱呼並非誇大了呢!

美不勝收的阿爾瑪菲海岸。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

期待閱讀的你日後也能來一探究竟!

阿爾瑪菲海岸的美景會讓你忘了呼吸般的沉迷其中。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

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