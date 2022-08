挑戰冰冷三溫暖！　歐洲空氣最優城市　越玩越健康

圖文/Pei

一家大小出國轉換心情還能兼顧健康和新體驗,到北歐絕對是個好主意。

300座歐洲城市評選 這裡空氣好、沁心涼

在外旅遊環境安全和品質很重要,嚮往的歐洲空氣竟然還能裝罐出售?這是真的,而且疫情期間不能出國,歐陸優質空氣罐這樣的紀念品也許會很搶手!

經歷疫情,很多人都關心生活環境能不能讓人放心?最近歐洲環境署(EEA)偵測了300座城市的空氣品質和PM2.5濃度,結果公布囉!動腦想想,你猜到北歐不負眾望、名列前茅嗎?

到瑞典 Umea看極光! / 來源: UmeaUniv 第一名模範生是瑞典,3座城市位居前10;作為人潮集中的首都還能排在前10的優秀城市有瑞典斯德哥爾摩、愛沙尼亞塔林和冰島雷克雅維克,南歐的葡萄牙也占2個名額喔!請見榜單:

1. 瑞典北方極光之都-Umeå

2. 葡萄牙Faro

3. 葡萄牙Funchal

4. 芬蘭Tampere

5. 愛沙尼亞Narva

6. 瑞典Stockholm

7. 瑞典Uppsala

8. 愛沙尼亞Tallinn

9. 挪威Bergen

10. 冰島Reykjavik

如果想安排一趟清新安靜的小眾旅行,選這些城市會非常愜意。

瑞典獨特行程:體驗「冷」三溫暖露營酒店

-10°度的「冷」三溫暖?北歐人熱愛泡澡,花樣也永遠不少。Pei小編想介紹一個時下流行的露營風旅館,酷的是她在首都,還能給你完美的野外體驗、享受創意三溫暖的好機會。

創意三溫暖帶你到達另一個紓壓境界 / 來源: downtowncamper 野營風三鮮餐 看起來超美味 / 來源: Downtown Camper by Scandic 在旅館就像身在戶外一樣馬上放鬆下來 / 來源: Downtown Camper by Scandic 位在首都絕對蛋黃區的Downtown Camper by Scandic擁有設計、野營、美食全面滿足戶外愛好者的元素,除了打造木頭香氣的環境,帶大家划船跑步做運動、戶外活動技能講座,零下10度的冷三溫暖更是主打,而且是在頂樓俯瞰首都全景,超級享受。

全球最耐重、全歐最長大橋建築奇蹟 就在瑞典馬爾默

瑞典生活品質優異是大家都知道的,那麼除了首都還有哪裡好玩呢?

Øresund大橋是北歐工程奇蹟 / 來源: wikimedia 連接丹麥的第3大城市馬爾默(Malmö)你會喜歡。這裡也許名氣不大,但北歐沒她不可-因為全歐洲最長大橋厄勒海峽大橋(Øresund Bridge)連接丹麥和瑞典,讓人才、資源和科技文化全都有機會來往歐陸和北歐各國,2000年正式通車後讓瑞典小城大大變身!

大家從丹麥出發要去瑞典,搭火車體驗這座長16公里的建築奇蹟大橋,也是非常棒的體驗;先進想法在這裡匯聚,北歐人也貼心為海中動物著想而調整了大橋照明,自然和人類共處十分和諧,當然出行就更舒適了。

Malmö也有歐洲獨特的可愛老房子 / 來源: wikimedia 馬爾默的古城、城堡帶你回到中世紀,偌大公園和商場也很吸引人,還有秘境美景和充滿創意的異國美食,都會讓你捨不得離開!

無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫,才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康!

