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挑戰冰冷三溫暖！　歐洲空氣最優城市　越玩越健康

聯合新聞網／ MilliUN Miles
這就是空氣最好的歐洲城市 / 來源： VisitUmea　
這就是空氣最好的歐洲城市 / 來源： VisitUmea　

圖文/Pei

一家大小出國轉換心情還能兼顧健康和新體驗，到北歐絕對是個好主意。

300座歐洲城市評選 這裡空氣好、沁心涼

在外旅遊環境安全和品質很重要，嚮往的歐洲空氣竟然還能裝罐出售？這是真的，而且疫情期間不能出國，歐陸優質空氣罐這樣的紀念品也許會很搶手！

經歷疫情，很多人都關心生活環境能不能讓人放心？最近歐洲環境署(EEA)偵測了300座城市的空氣品質和PM2.5濃度，結果公布囉！動腦想想，你猜到北歐不負眾望、名列前茅嗎？

到瑞典 Umea看極光！ / 來源： UmeaUniv 　
到瑞典 Umea看極光！ / 來源： UmeaUniv 　
第一名模範生是瑞典，3座城市位居前10；作為人潮集中的首都還能排在前10的優秀城市有瑞典斯德哥爾摩、愛沙尼亞塔林和冰島雷克雅維克，南歐的葡萄牙也占2個名額喔！請見榜單：　　

1. 瑞典北方極光之都－Umeå　

2. 葡萄牙Faro　

3. 葡萄牙Funchal　

4. 芬蘭Tampere　

5. 愛沙尼亞Narva　

6. 瑞典Stockholm　

7. 瑞典Uppsala

8. 愛沙尼亞Tallinn　

9. 挪威Bergen　

10. 冰島Reykjavik　

如果想安排一趟清新安靜的小眾旅行，選這些城市會非常愜意。

瑞典獨特行程：體驗「冷」三溫暖露營酒店

-10°度的「冷」三溫暖？北歐人熱愛泡澡，花樣也永遠不少。Pei小編想介紹一個時下流行的露營風旅館，酷的是她在首都，還能給你完美的野外體驗、享受創意三溫暖的好機會。

創意三溫暖帶你到達另一個紓壓境界 / 來源： downtowncamper　
創意三溫暖帶你到達另一個紓壓境界 / 來源： downtowncamper　
野營風三鮮餐　看起來超美味 / 來源： Downtown Camper by Scandic　
野營風三鮮餐　看起來超美味 / 來源： Downtown Camper by Scandic　
在旅館就像身在戶外一樣馬上放鬆下來　 / 來源： Downtown Camper by Scandic　
在旅館就像身在戶外一樣馬上放鬆下來　 / 來源： Downtown Camper by Scandic　
位在首都絕對蛋黃區的Downtown Camper by Scandic擁有設計、野營、美食全面滿足戶外愛好者的元素，除了打造木頭香氣的環境，帶大家划船跑步做運動、戶外活動技能講座，零下10度的冷三溫暖更是主打，而且是在頂樓俯瞰首都全景，超級享受。　 　

全球最耐重、全歐最長大橋建築奇蹟　就在瑞典馬爾默

瑞典生活品質優異是大家都知道的，那麼除了首都還有哪裡好玩呢？

Øresund大橋是北歐工程奇蹟 / 來源： wikimedia　
Øresund大橋是北歐工程奇蹟 / 來源： wikimedia　
連接丹麥的第3大城市馬爾默（Malmö）你會喜歡。這裡也許名氣不大，但北歐沒她不可－因為全歐洲最長大橋厄勒海峽大橋(Øresund Bridge)連接丹麥和瑞典，讓人才、資源和科技文化全都有機會來往歐陸和北歐各國，2000年正式通車後讓瑞典小城大大變身！

大家從丹麥出發要去瑞典，搭火車體驗這座長16公里的建築奇蹟大橋，也是非常棒的體驗；先進想法在這裡匯聚，北歐人也貼心為海中動物著想而調整了大橋照明，自然和人類共處十分和諧，當然出行就更舒適了。

Malmö也有歐洲獨特的可愛老房子 / 來源： wikimedia　
Malmö也有歐洲獨特的可愛老房子 / 來源： wikimedia　
馬爾默的古城、城堡帶你回到中世紀，偌大公園和商場也很吸引人，還有秘境美景和充滿創意的異國美食，都會讓你捨不得離開！　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

最深、最高級、最療癒！　收集絕美歐洲湖泊之「最」 　

海景配城堡！歐洲IG風「秘境沙灘」、「海上泳池」超美正流行 　

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瑞典 歐洲 葡萄牙

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