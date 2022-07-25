法國香氛秘境「玫瑰小鎮」、「香奈兒5號」之都　尋找獨特花卉產品寵愛自己

圖文/Pei

生活的幸福感少不了鮮花、香氛和花朵飾品，法式浪漫藏在這些以玫瑰入菜、妝點環境的絕美小鎮。 王室住過的小鎮傳頌騎士與玫瑰的故事 / 來源： wikimedia

巴黎出發！世界遺產玫瑰鎮

想知道中世紀的法國人都吃什麼嗎？以玫瑰聞名的小鎮有什麼驚喜？

Provins 充滿中世紀風情 / 來源： Cite.Medievale.de.Provins Pei小編這就帶大家來到巴黎東南方的小城普羅萬（Provins） . 這裡對於法國人來說，是出名的中世紀風情cosplay、玫瑰慶典和聖誕派對的所在，對於喜歡玫瑰的旅人來說，會是從首都出發方便到達的獨特紀念品採買點、享受玫瑰點心的好地方，還能拍到原汁原味的法式古典鄉村、城堡美照喔！

普羅萬不僅是早期香檳交易的重鎮，還因為盛產玫瑰混種鼎鼎有名的大馬士革玫瑰，讓整座城鎮的歷史充滿繁榮氣氛與香氣，甚至曾發達到擁有城牆和高塔、發行過自己的錢幣，「玫瑰之城」的美名就流傳至今了。

玫瑰色的禮拜堂讓人一眼愛上 / 來源： Cite.Medievale.de.Provins 拜訪面積不大的小鎮好處不外乎是一天就能玩遍，古城牆(Les Remparts)、凱撒塔(La Tour Cesar)、書店裡豐富的中世紀藏書、中世紀市集(Medieval market on the Place du Chatel)在周末或鎮上節慶都會售賣骨董，喜歡淘寶歐洲風格家居用品的旅人一定會很開心！

普羅萬的庭園也很值得一看，19世紀留存至今的Garnier Public Garden或是Rose Garden有超過400百種玫瑰香氣陪伴你，在這時候坐下來喝杯花茶歇歇腳、看看湖裡的天鵝，讓這段美好的時光與法國靜靜相連。

花果好物讓人非常喜歡 / 來源： Cite.Medievale.de.Provins 玫瑰妝點的小房子好夢幻 / 來源： Cite.Medievale.de.Provins 玫瑰花園今天就屬於你 / 來源： Cite.Medievale.de.Provins 來到玫瑰之城當然也要把握機會享受玫瑰產品，Pei小編大推絕對好感伴手禮－玫瑰果醬、手工香皂、香水、香包、保濕護膚品、玫瑰鹽、餅乾、飲料、玫瑰香咖啡……粉嫩顏色配上香氣，回台灣送禮，人人都會超喜歡！

如果想給親友驚喜，中世紀流傳至今的食譜為你帶來古法釀酒、糖果，嘗嘗法國中世紀人們的家常口味，也是非常特別的體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

玫瑰周邊紀念品推荐A La Croisée des Chemins與Le Comptoir商鋪，小鎮的店家品質都不錯，建議大家多逛多買。

交通方式：從巴黎東站（Gare de l’Est）搭火車轉車，約一個多小時，還會經過楓丹白露，可以安排多點時間沿線參訪。

巴黎北部駕車小旅行：千朵玫瑰小鎮

王室住過的小鎮傳頌騎士與玫瑰的故事 / 來源： wikimedia 如果你將計畫開車遊法國，巴黎北邊100多公里的Gerberoy玫瑰小鎮，也許會是你的好選擇。這裡有500多年歷史的木造老房子、老城區小街，被法國人選入「法國最美麗的小鎮」名單，名氣漸高，卻仍保留秘境的鄉村風與靜謐－不過路易13世住過這座小鎮，其實也是有深厚歷史的寶地。每年5-6月玫瑰花季，來一趟走進夢境般的旅行多好？

在這裡，還可以到老餐廳點份「中世紀套餐」，烤肉、奶油燉菜、煎腸等一系列純正、如今已經少見的法國菜餚就在你眼前！

法國最美！南法玫瑰城堡古鎮

法國男方給人的印象就是陽光燦爛、百花齊放，中世紀小鎮這裡也相當多，被稱為「法國最美150座小鎮」的Monpazier也因玫瑰讓人沉醉！

南法老城區設計好特別 / 來源： flickr 入夜的古老廣場更有味道 / 來源： flickr 這裡以前曾是防禦型小城，古老城牆、教堂和城中廣場都還留著，更棒的是廣場周邊是各式各樣的手工藝品店、精緻餐廳，充滿中世紀風情的石頭屋子，附帶長廊非常適合漫步。

城裡居民也很愛養花，每年到了玫瑰花季，老房子配著玫瑰花盛開的景象非常夢幻。

名產除了法國經典的乳酪、葡萄酒，鎮上的藝術家和工匠也遠近馳名。在這裡找找琉璃、陶瓷和皮革手工藝品，甚至是鐘錶、骨董古玩，帶回家妝點房間也格外浪漫喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如果大家還有時間，在香氛界遠近馳名的香水小鎮－格拉斯Grasse你會超級喜歡！

格拉斯香水小鎮 南法色調溫暖人心 / 來源： flickr 南法尋香之旅必去香水廠和博物館 / 來源： flickr 這裡不但春夏每個月幾乎都有花季慶典、是各大香水廠採購的聖地、也是熱門的「香奈兒5號」茉莉花產地，7月全面盛開！人說沒有格拉斯的茉莉，就沒有香奈兒5號，你知道這個小鎮不可錯過了嗎？在這裡，請大家多留點時間去香水工坊製作屬於自己的香水哦。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

薰衣草季到！ 南法「賞花聖地」、夏日美食盛典熱鬧重開

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