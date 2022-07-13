薰衣草季到！　南法「賞花聖地」、夏日美食盛典熱鬧重開

圖文/Pei

你愛夏天的碧海藍天嗎？法國人這時候看的是紫色薰衣草海， 無邊無際的花香拌入仲夏夜之夢非常美妙。

普羅旺斯薰衣草節即將開幕

7月17號，南法薰衣草聖地－瓦倫索勒的薰衣草節終於要重開了！擺脫疫情限制的法國，早在今年春天就下了充足雨水，薰衣草也就比往年還早開花，香氣正在散播中，而且紫色越來越深喔。

等到日落享受不同顏色的薰衣草世界 / 來源： pxhere 雖然因為薰衣草開放季節有限，旅費是省不下來的，但這段時間也是賞花氣氛最好的時刻！南法最大規模的花海位在瓦倫索勒高原(Plateau de Valensole)，小村莊居民種植紫色香草歷史悠久，今年疫後重生的第28屆薰衣草節” La fête de la lavande de Valensole”活動不僅免費，還十分豐富－

例如參加薰衣草香氛工廠和博物館導覽﹑薰衣草相關詩歌藝術活動、周邊保養品和紀念品售賣、紀錄片電影播映、民俗音樂和戲劇表演……在浪漫風景和迷人香氣間，大家都能過個原汁原味的法國夏日慶典！

當地人隨時會帶一把薰衣草拜訪朋友 非常浪漫 / 來源： flickr PEI小編很喜歡買小包裝的薰衣草當禮物 / 來源： wikimedia 南法精油香皂非常吸引人 / 來源： wikimedia 這個時節還有向日葵盛開，有機會的話，花50歐元預約直升機座位暢遊整座高原，會不會更難忘呢？

南法物產豐饒，不只山區田野，地中海美食也非常誘人；在薰衣草節，當地餐廳還會推出當季料理招待大家哦。Pei小編推荐你尋找這些鮮美又香氣四溢的經典好味道－

首先是連米其林都大推的南法橄欖油。在海鮮或時蔬沙拉上加點新鮮橄欖油，你或許會一試成主顧！普羅旺斯料理（Provençal Cuisine）更是充滿南方陽光的味道，嫩煎羊排、料多味足的馬賽魚湯裡的香料讓味蕾驚豔，配一杯有機佳釀或現榨檸檬汁，這可能會讓你捨不得收拾行李回家了……松露也是這裡的名產，得天獨厚的環境請你好好享受哦！

讓馬賽魚湯滋養你 / 來源： flickr 南法風格廚房非常舒適溫馨 / 來源： flickr 而法國也是歐洲spa最多的國家之一，放電逛完一圈花田、吃飽喝足後，來一次薰衣草療癒spa如何？

賞薰衣草經典路線、不可錯過的周邊景點

La Route de la Lavande du Plateau de Valensole是薰衣草之路的一個最知名的部分，不過附近的「索村」Sault花季比較晚，大家就不擔心8月才到普羅旺斯會沒花田可看；堪稱梵諦岡前身的「戲劇之都」亞維儂Avignon小鎮可說是南法入口，古老城牆和溫柔河川也有浪漫景象。

Verdon大峽谷非常有氣勢 / 來源： wikimedia 這一帶的韋爾東地區自然公園，也會是戶外運動迷的最愛，因為大家可以在法國面積最大的高原隨興參觀，溫泉小鎮、瓷器名城、歐洲最大的大峽谷韋爾東（Gorges du Verdon）陸上水上活動絕景，都等著讓你流連忘返！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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