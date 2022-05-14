品味地中海魅力！ 義大利假期沉浸式享樂 「ELMOND酒店」重新開業

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond旗下義大利酒店本季揭幕各種非凡新體驗，致力呈現沉浸式享樂活動，其中包括多位傑出主廚加盟，與國際知名藝廊的合作項目，以及義大利各地引人入勝的文化體驗，在激發旅行渴望的同時展現這些迷人目的地的風情與魅力。

▲Belmond多位銳意創新的行政主廚，推出一系列美食新體驗。 圖：PetriePR／提供

美食新紀元

Belmond今年迎來多位銳意創新的行政主廚，並隨之欣然推出一系列美食新體驗。來自義大利的主廚們將本地物料與時令烹飪技法貫穿於菜單之中，以無限的熱情、創意和巧思詮釋當地料理，同時保留主要上乘食材的天然原味。

在哥本哈根Noma餐廳任職七年後，Riccardo Canella重返義大利，執掌Cipriani, A Belmond Hotel,Venice後廚團隊，憑藉其獨特的國際從業經驗進一步提升酒店整體餐飲水準。Canella主廚將為 Cipriani著名的Oro餐廳研發設計新菜單，同時管理Cip's Club， Porticciolo， Bar Gabbiano以及所有活動的創意餐飲服務。

備受推崇的Caruso, a Belmond Hotel, Amalfi Coast也迎來了新任行政主廚Cristoforo Trapani。他此前任職於義大利馬爾米堡Hotel Byron的Magnolia餐廳，以精湛廚藝摘得了米其林一星，其菜式主打家鄉索倫托半島的特色食材，本地物產、精湛工藝和簡約風格是其創意料理的招牌特色：其中一道菜式選用阿爾瑪菲海岸特產的標誌性食材-- sfusato檸檬。

▲在賓客品味美好餐點的同時，更能享受環繞的美景。 圖：PetriePR／提供

在佛羅倫斯的Villa San Michele, a Belmond Hotel，資深廚藝大師Alessandro Cozzolino將於年內在La Loggia餐廳推出僅設八桌的限量晚餐體驗。賓客屆時將享受主廚對托斯卡納精緻料理的個人化呈現，同時飽覽無與倫比的佛羅倫斯美景，度過美好的私密宴飲之夜。

用餐場所周圍環繞著優美的文藝復興風格拱廊，經過重新佈置安排，為酒店的意式小館提供更休閒的午餐和晚餐體驗；Pool Grill餐廳俯瞰佛羅倫斯美景，毗鄰百年歷史的Monte Ceceri森林，用餐氛圍舒適愜意。

BELMOND攜手GALLERIA CONTINUA推出沉浸式藝術體驗，四位當代藝術大師作品現身酒店花園

為迎接2022年的營業季，Belmond與國際著名藝廊–當代藝術的重要陣地之一Galleria Continua攜手合作，著力展現最傑出的藝術人才。該合作項目名為MITICO，標誌著Belmond與威尼斯藝術及文化雙年展的首次合作。由Belmond和 Galleria Continua 甄選出的四位藝術家將在品牌旗下義大利各地的酒店花園內展出多件佳作。

四位藝術家以敏銳觸角探索與當地風土人情之間的聯結，發掘目的地精髓與魅力，讓賓客通過不同視角感受當地文化，以及兼容並蓄的精神。通過Belmond酒店內的作品展，藝術家們希望傳遞彼此接納，守望相助的社群精神，項目將於威尼斯雙年展開幕周啟動。

藝術顧問Hervé Mikaeloff策劃的首個裝置藝術展覽將在Cipriani亮相，印度當代最知名的藝術家之一Subodh Gupta將在卡薩諾瓦花園內展出裝置藝術作品“Cooking The World”，旨在喚起人們對團聚空間和儀式的探討。

▲充滿地方特色的義式料理，充分展現大廚手藝。 圖：PetriePR／提供

▲兼具味覺與視覺的天然原味料理，讓人垂涎三尺。 圖：PetriePR／提供

文化體驗 - CURIOSITY CIRCLES

Curiosity Circles雲集不同文化領域的專家，以品牌酒店的多彩歷史和悠久傳承為基礎，與Belmond共同創造獨特的文化體驗。專家們策劃的體驗與酒店所在地息息相關，通過美食、歷史、工藝等不同主題的週末活動，拓寬人文眼界，發現前所未知的優美景點。

Caruso致力於展現當地燦爛的歷史與古蹟。這座建於12世紀的古老宮殿名為Palazzo D'Afflitto，承襲主人家族的姓名，也是此次探索行程的起點。賓客將前往赫庫蘭尼姆和奧普朗蒂斯古城，體驗獨家參觀行程，探訪人文考古遺跡中的瑰寶。Busatti珠寶商家族的第三代傳人Lalla 和Davide Busatti將全程陪同，並講解傳統高級珠寶製作的工藝，為賓客打開金藝世界的大門。

下榻Villa Sant'Andrea和Castello di Casole的賓客可參加葡萄酒專家Tom Harrow主持的釀酒工藝之旅。陶爾米納肥沃的火山土壤為葡萄生長提供了良好條件。賓客將搭乘優雅的Circumetnea環山列車，沿埃特納火山周邊的私家鐵路穿越火山岩床地區，途中探訪當地著名的幾家酒莊，品鑒佳釀，並聆聽Tom的生動講解。

在托斯卡納，賓客有機會跟隨創造當地釀酒歷史的家族一起，瞭解當地知名酒莊的獨家秘笈。

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